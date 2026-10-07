Els preus dels pisos de la Font de Ferro, d’entre 45 i 50 metres quadrats, oscil·len entre els 435 i els 474 euros mensuals

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha obert la convocatòria per adjudicar 10 pisos de la Font de Ferro, a Aixovall, un dels quals adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Els habitatges tenen superfícies d’entre 45,65 i 49,62 metres quadrats i uns preus que van dels 435,55 als 474,37 euros mensuals. En el cas del pis adaptat, la renda establerta és de 642,05 euros al mes.
Cal esmentar que els immobles han estat sotmesos a una reforma integral, es lliuraran pintats i sense mobiliari i les cuines disposaran únicament de vitroceràmica, forn i campana extractora. Actualment, l’edifici no té ascensor, tot i que l’INH assenyala que ja s’està instal·lant. La parcel·la compta també amb una plaça d’aparcament adaptada que, si escau, es destinarà a l’adjudicatari de l’habitatge de la planta baixa per 56,30 euros mensuals.
La renda final s’ajustarà a la capacitat econòmica de cada llar, amb un límit equivalent al preu de mercat reduït en un 25%
La renda que acabaran pagant els adjudicataris dependrà també de la seva capacitat econòmica. En concret, si el 30% dels ingressos de la unitat de convivència supera el preu assequible inicial, el lloguer s’incrementarà fins a aquest import, amb un màxim equivalent al preu de mercat reduït en un 25%.
Pel que fa al procés d’adjudicació, les persones que hagin manifestat la voluntat de participar-hi, però no resultin preseleccionades per la composició de la llar i la tipologia dels pisos disponibles, rebran una notificació desestimatòria. A partir d’aleshores, disposaran de 10 dies per presentar al·legacions, abans que el Ministeri d’Habitatge o, per delegació, l’INH resolgui sobre la seva inclusió.