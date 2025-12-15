Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un moment de les manifestacions a França. | RTVA
Elena Hernández Molina
Advertiment dels agricultors francesos

Els pagesos francesos amenacen amb tallar l’accés al Principat la setmana vinent si no els donen cap solució

El col·lectiu rebutja el sacrifici total dels ramats per la dermatosi nodular contagiosa i reclama alternatives abans de l’inici de les vacances

Si no hi ha una solució d’aquí a final de setmana, la setmana vinent tallarem tot”. Amb aquestes paraules, el portaveu de Pagesos de la Cerdanya Francesa, Christian Tallant, ha exposat les intencions del col·lectiu en declaracions a EL PERIÒDIC. Segons ha indicat, si durant aquesta setmana la ministra d’Agricultura francesa no els ofereix una alternativa que no impliqui el sacrifici total dels ramats, l’accés al Principat des de França quedarà afectat i podria tancar-se coincidint amb l’arribada de les vacances.

Tot i reconèixer l’impacte que aquests possibles talls podrien tenir sobre el Principat, Tallant ha remarcat que els agricultors mantenen la seva mobilització. En aquest sentit, ha recordat que la mesura ja ha estat comunicada a les autoritats franceses. “Ja ho hem comentat amb la Prefactura de l’Arieja i estan avisats que si no es troba cap solució, tallarem tot”, ha ponderat.

“Ja ho hem comentat amb la Prefactura de l’Arieja i estan avisats que si no es troba cap solució tallarem tot” – Christian Tallant

El portaveu ha criticat les actuacions que està aplicant actualment el Govern francès davant la dermatosi nodular contagiosa, les quals preveuen el sacrifici complet del ramat quan es detecta un sol cas positiu. “Si de 200 vaques ni hi ha una de malalta, maten a les 200 només per una”, ha denunciat, assenyalant que, tot i que la ministra defensa aquesta mesura com a eina per frenar la malaltia, considera que no està donant els resultats esperats. Segons ha afirmat, la malaltia “ha baixat cap a Figueres de Figueres, aquí al Pirineu català i aquí al Pirineu oriental”.

Els agricultors avisen que, sense resposta del Govern francès, el pas fronterer podria quedar bloquejat la setmana vinent

Com a alternativa, el portaveu ha defensat la vacunació de tot el ramat del país i no només en àrees delimitades. Així, ha criticat que actualment només s’apliqui “en 50 quilòmetres quan troben una vaca malalta”, i ha apuntat que una vacunació generalitzada permetria immunitzar la cabana bovina. En aquesta mateixa línia, Tallant ha explicat que els agricultors volen comprovar l’eficàcia de la immunització, observant què succeeix quan apareix un cas en un ramat vacunat. Finalment, ha recordat que, amb el sistema actual, “s’estan matant vaques sense cap malaltia”.

Actualització manifestació RN20

D’altra banda, la Prefectura de l’Arieja ha informat que el tall a Tarascon es manté actiu. S’ha habilitat una ruta alternativa per la RD20, mentre que la restricció per a vehicles de més de 19 tones continua vigent. Segons han indicat, la situació es mantindrà durant el dia d’avui.

Els socialdemòcrates insten l’Executiu a aclarir l’abast i la possible durada indefinida del tall de la RN-20 a Tarascó

