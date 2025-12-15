Els socialdemòcrates insten l’Executiu a aclarir l’abast i la possible durada indefinida del tall de la RN-20 a Tarascó

El president suplent i conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat aquest dilluns una pregunta escrita al Govern en relació amb el tall de la carretera RN-20 a l’alçada de Tarascó, alertant que la situació està generant una incertesa creixent entre els comerciants, els treballadors i la ciutadania del Pas de la Casa. “No estem parlant només d’un problema puntual de mobilitat, sinó d’un impacte real sobre l’activitat econòmica, el turisme i el dia a dia de moltes persones”, ha ponderat Baró.
Així, el conseller general ha demanat al Govern que aclareixi quina informació concreta disposa sobre la durada del tall, quines comunicacions oficials ha rebut de les autoritats franceses i quines gestions s’han dut a terme fins ara. A més, ha sol·licitat que es detalli en base a quins elements l’Executiu considera que el bloqueig pot ser indefinit i quines mesures o escenaris de treball s’han previst davant una situació que podria cronificar-se.
Baró ha reclamat igualment saber quines actuacions s’han impulsat per defensar que Andorra “no pot ser damnificada” per unes protestes alienes al país, així com quina valoració fa el Govern de les afectacions específiques que el tall està tenint sobre el Pas de la Casa i les parròquies altes. En aquest context, ha subratllat que “el mínim exigible és transparència, informació clara i anticipació”, i ha afegit que els comerços i els veïns del Pas de la Casa “no poden viure pendents de declaracions genèriques mentre la situació s’allarga sense horitzó”.