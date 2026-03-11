Els joves debaten limitar els lloguers amb habitatges de referència que podrien situar-se prop dels 500 euros

Els estudiants que participen en les comissions del 24è Consell General dels Joves han debatut aquest dimecres diverses proposicions legislatives centrades en qüestions d’actualitat com l’accés a l’habitatge, la regulació de la intel·ligència artificial, els serveis per a la gent gran i la protecció davant riscos naturals.
Una de les iniciatives que ha generat més debat ha estat la relacionada amb el preu dels lloguers. Els alumnes han analitzat una proposta per establir referències que permetin moderar els costos de l’habitatge. L’estudiant de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino Maria Garrallà ha explicat que es tracta d’una problemàtica que molts joves ja perceben a través de la seva realitat familiar. “Estem veient sobretot també amb els nostres pares que estan pujant molt els preus de lloguer i és una problemàtica que molts estan parlant actualment”, ha afirmat.
En el debat s’han plantejat diferents criteris per determinar els preus segons la ubicació i les característiques dels pisos. Garrallà ha indicat que una de les idees comentades ha estat establir referències aproximades, com ara habitatges que podrien situar-se entorn dels 500 euros en determinades condicions, amb variacions segons la zona o la qualitat de l’immoble.
Els alumnes debaten limitar els lloguers amb referències de preu segons la zona, amb exemples d’habitatges situats entorn dels 500 euros
La consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata Susanna Vela ha destacat que la discussió ha estat intensa i amb múltiples matisos. Segons ha indicat, els participants són conscients de les dificultats que genera l’encariment de l’habitatge. “Són molt conscients del problema que genera, no només amb ells sinó amb les seves famílies i altres col·lectius vulnerables”, ha assenyalat.
Un altre dels eixos de debat ha estat la intel·ligència artificial i el seu ús en l’àmbit educatiu. Les estudiants Noa Lascurettes, del Lycée Comte de Foix, i Mariona Torné, de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp, han explicat que durant la sessió han analitzat possibles límits a l’ús d’aquestes eines i les responsabilitats de les empreses que les desenvolupen. “Ens preocupa molt el que pot arribar a passar i el que pot fer cadascú segons els seus paràmetres”, han assenyalat, tot indicant que durant el debat s’han plantejat límits per evitar usos inadequats.
Els alumnes consideren que la intel·ligència artificial pot ser útil però alerten dels riscos i demanen regulació i responsabilitat
També han explicat que l’ús d’aquestes tecnologies als centres educatius varia segons l’assignatura. “Hi ha àrees que et deixen utilitzar-la si expliques com l’has fet servir, però també n’hi ha que no perquè has de tenir el teu sentit crític”, han comentat. Al mateix temps, han advertit que algunes persones poden fer-ne un ús perjudicial, com ara suplantar identitats o difondre continguts inadequats.
L’estudiant de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino Malka Benlluch ha valorat que aquest tipus de debats permeten reflexionar sobre qüestions que afecten el conjunt de la societat. “Penso que són lleis bastant importants que ens poden afectar en diferents aspectes tant a nosaltres com a la societat”, ha afirmat.
Les comissions també han abordat iniciatives relacionades amb l’atenció a les persones grans. En aquest cas, la proposta inicial s’ha ampliat per incorporar diferents serveis destinats a millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. L’estudiant de l’Escola Andorrana de Santa Coloma Ona Goicoechea ha explicat que els participants han reflexionat sobre l’envelliment de la població i la necessitat de garantir recursos adequats en el futur.
Els joves destaquen la necessitat d’ampliar serveis com l’atenció domiciliària o els centres de dia davant l’envelliment de la població
La consellera general demòcrata Meritxell Alcobé ha destacat que el debat ha permès ampliar l’abast de la proposta inicial, incorporant idees com reforçar l’atenció domiciliària, impulsar pisos tutelats o oferir més activitats i serveis per a la gent gran. Segons ha assenyalat, la discussió ha estat “enriquidora” i ha permès reformular alguns aspectes de la iniciativa.
Durant la jornada també s’ha posat de manifest la sensibilitat dels estudiants envers diversos col·lectius vulnerables. Segons ha indicat Susanna Vela, els participants han mostrat una actitud solidària i una clara preocupació per qüestions socials com la situació de la gent gran o l’impacte de determinats problemes en la població.
Les propostes analitzades en les comissions formen part del procés de treball del Consell General dels Joves, una iniciativa que permet als estudiants conèixer el funcionament de l’activitat parlamentària i participar en el debat de possibles mesures legislatives.