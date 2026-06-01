La segona Andorra MoraBanc Clàssica comptarà amb 19 conjunts, cinc d’ells del primer nivell, i dues seleccions

L’Andorra MoraBanc Clàssica encetarà en dues setmanes (el diumenge dia 21) la segona edició. Ho farà amb una graella de sortida de primera nivell, ja que hi prendran part fins a cinc equips de la màxima categoria mundial, la WorldTour, entre els quals destaca el Team Visma-Lease a Bike del danès Jonas Vingegaard. També hi serà el Lidl-Trek del coorganitzador de la cita, Carlos Verona, a més del Movistar Team, l’EF Education-EasyPost i el Groupama-FDJ United. A aquests se sumaran 12 equips ProTeam, de la segona categoria, dos Continental (tercera) i la selecció andorrana i la sub23 espanyola.
Programada a 13 dies del Tour de França, l’Andorra MoraBanc Clàssica oferirà un traçat de 125 quilòmetres i 3.780 metres de desnivell positiu que passarà per les set parròquies. Fixada a les 12.00 hores, la sortida canviarà enguany d’ubicació i es farà des de la plaça del Poble, mentre que l’arribada es mantindrà al Coll de la Botella. Abans, al voltant de les 10.30 hores, es farà la presentació dels equips al públic. Pel que fa al trànsit, segons han informat, la carretera s’anirà tallant i obrint per trams a mesura que passin els ciclistes.
«La Clàssica, dins el calendari internacional del ciclisme professional, va a poc a poc agafant el seu lloc» – Jordi Torres
Cal recordar que la prova és de categoria 1.1, el que seria una tercera divisió, i Verona ha avançat que l’any vinent faran la proposta a la Unió Ciclista Internacional (UCI) per fer el pas a ProSeries, la categoria de plata. Així, l’objectiu a mitjà-llarg termini és arribar a WorldTour, categoria en la qual tots els equips de la màxima divisió estan obligats a participar. «És bàsicament una qüestió de llicències, econòmica, més burocràtica que una altra cosa», ha subratllat Verona, resident al país des de fa més de 10 anys.
Durant l’acte també ha pres la paraula el ministre de Turisme, Jordi Torres. «La Clàssica, dins el calendari internacional del ciclisme professional, va a poc a poc agafant el seu lloc. És una prova que ens ajuda a projectar el nom d’Andorra més enllà de les nostres fronteres», ha dit, tot recordant el lema de ‘Territori ciclista’ i l’impuls que el Principat ha ofert a aquest esport amb esdeveniments com la Purito, La Vuelta, la Copa del Món de BTT o el Tour de França, el qual «tornarem a intentar portar».
En darrer lloc, la cobertura televisiva també ha fet un pas endavant, i la cita es podrà seguir per France TV, Eurosport, Teledeporte, TV3, EITB i, evidentment, RTVA.