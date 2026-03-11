Estudiants de segona ensenyança alerten que el grup de WhatsApp amb pornografia “fa mal a la salut mental”

“Trobo que aquests grups s’haurien d’eliminar totalment perquè al final l’únic que fan és fer mal als joves a nivell de salut mental”. Així s’ha expressat una de les estudiants de l’Escola Andorrana de Santa Coloma durant les comissions del 24è Consell General dels Joves, on diversos alumnes han valorat la problemàtica dels xats de WhatsApp en què es comparteixen continguts pornogràfics i on alguns menors haurien estat inclosos.
La qüestió ha generat debat entre els participants en les sessions de treball. Alguns estudiants han explicat que van conèixer la situació recentment a través de converses familiars o comunicacions dels centres educatius. Una de les alumnes de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino ha relatat que fins fa pocs dies no en tenia coneixement. “Jo personalment, com que no tinc aquestes xarxes socials, no sabia què estava passant això”, ha comentat, tot afegint que els seus pares li van explicar el cas després de rebre informació a l’escola.
Altres participants han posat l’accent en els possibles efectes que pot tenir aquest tipus de pràctiques entre els adolescents. Una altre estudiant del mateix centre, considera que és una situació que requereix control perquè pot afectar diverses persones. “Penso que és un tema que s’hauria de controlar perquè al final surt molta gent afectada”, ha assenyalat. En aquest sentit, ha remarcat que la incorporació a aquests grups sense consentiment pot resultar problemàtica: “És una cosa que no és gaire agradable perquè al final et fiquen en un grup que potser tu no estàs d’acord”.
Els grups parlamentaris apunten a la implicació de famílies i educació
La consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha explicat que la problemàtica va arribar a coneixement dels responsables polítics arran de l’avís d’alguns pares. Davant d’aquesta situació, ha defensat la necessitat que les famílies mantinguin una vigilància activa sobre l’ús que fan els menors de les xarxes socials.
“Jo des d’aquí sí que demanaria a les famílies, als pares i les mares, que estiguin una mica més al cas de les xarxes on els seus fills hi participen”, ha assenyalat, tot recordant que es tracta d’una qüestió que afecta menors i que requereix la implicació de tota la societat.
Per la seva banda, la consellera general del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, ha apel·lat al codi pena el qual “tipifica una sèrie de delictes vinculats a la difusió de continguts audiovisuals sense el consentiment de la pròpia persona”, incidint en aquest sentit que “hem de treballar per un marc de referència molt més concret i que tipifiqui l’ús indegut”.
Finalment, la consellera general demòcrata Meritxell Alcobé ha indicat que les autoritats ja disposen d’informació sobre el cas i que s’està treballant per gestionar-lo. “Sabem que les autoritats pertinents han ficat fil a l’agulla i s’està treballant i s’està controlant”, ha afirmat.
Alcobé també ha defensat que, més enllà de les actuacions institucionals, és essencial reforçar la pedagogia entre famílies, escoles i estudiants per fomentar un ús responsable de les eines digitals.