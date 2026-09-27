Els farmacèutics plantegen crear una FP específica d’auxiliar de farmàcia: «Fa falta molta gent en aquest sector»

El president del Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Andorra (COFA), Jesus Robinat, planteja la necessitat d’impulsar al país una formació professional específica d’auxiliar de farmàcia per donar resposta a la demanda de personal que existeix actualment en el sector. La proposta ja s’ha posat sobre la taula del Ministeri de Salut i, segons ha explicat Robinat, els contactes per valorar-ne la viabilitat ja estan en marxa. «Fa dies que també ho parlem amb el ministeri, a veure si tenim sort», ha assenyalat.
La proposta parteix de les necessitats de personal que, segons el COFA, tenen actualment les farmàcies del país. Robinat recorda que tots els establiments han de disposar obligatòriament d’un farmacèutic titulat, ja que sense aquesta figura professional la farmàcia no pot obrir. Al seu costat, però, hi treballen empleats amb perfils diversos que desenvolupen diferents funcions dins de l’establiment. «Hi ha tècnics, hi ha auxiliars, hi ha molts tipus d’empleats de farmàcia, fins a dependents», ha concretat el president del col·legi.
És en aquest context que els farmacèutics consideren que disposar d’una formació professional pròpia d’auxiliar de farmàcia permetria preparar nous professionals per incorporar-se al sector. Robinat qualifica la possibilitat de «fantàstica» i posa l’accent especialment en la necessitat actual de reforçar les plantilles. «Fa falta molta gent en aquest sector», ha afirmat, tot destacant també la importància de l’àmbit sanitari i les sortides laborals que podria oferir aquesta especialització al país.