Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Uns alumnes realitzant l'examen de català. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Més demanda als exàmens oficials

Els exàmens oficials de català apleguen prop de 930 inscrits, amb el B2 com a nivell més concorregut i 272 candidats

La convocatòria suma gairebé 200 inscrits més que el gener del 2024 i confirma l’augment de la demanda per obtenir el títol oficial

Les convocatòries d’exàmens oficials de català han reunit aquest cap de setmana a l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma unes 930 persones inscrites, gairebé 200 més que el gener del 2024, segons ha informat el Govern.

Per nivells, l’A1 ha registrat 226 inscrits, l’A2 n’ha sumat 160, el B1 146, el B2 272 i el C1 125. D’acord amb les dades facilitades, l’A1 i el B2 han estat els nivells amb més concurrència.

Sans atribueix l’augment a la Llei de la llengua i destaca el creixement d’inscrits a l’A1 i l’A2

El Departament de Política Lingüística ha valorat positivament la xifra d’inscrits perquè, segons indica, reflecteix l’interès per consolidar el coneixement del català mitjançant l’obtenció d’un títol oficial. El director del departament, Joan Sans, ha assenyalat que des de l’entrada en vigor de la Llei de la llengua pròpia i oficial s’ha observat un increment d’inscripcions, vinculat als requisits que recull la norma per renovar el permís de residència. En aquest sentit, ha destacat que, respecte al 2024, l’A1 ha crescut un 88% i l’A2 un 80%.

En aquesta convocatòria s’han examinat durant dos dies els aspirants dels nivells A1, B1, B2 i C1. En canvi, les persones que opten al títol d’A2 faran la prova el pròxim 6 de febrer. El repartiment de dates s’ha justificat per l’augment del nombre total de sol·licituds i amb l’objectiu de garantir una atenció òptima a tots els examinands.

Andorra prepara la primera trobada d’influenciadors en català per fomentar l’ús de la llengua a les xarxes socials 

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El sector turístic avala l’estratègia d’Andorra Turisme a FITUR 2026 davant la proposta de reducció de fons
Quan els diners pesen més que el consentiment
Concòrdia i el PS rebutgen el rumb del Govern després del debat parlamentari: “El mercat continuarà estant tensionat”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Tribunals
Llibertat provisional per a l’acusat d’una presumpta agressió sexual al Pas amb una fiança de 10.000 euros
  • Societat
El trasllat a la Llacuna dona els seus fruits i la primera campanya del 2026 supera les 400 donacions de sang
  • Societat
Pallarés defensa la necessitat de millorar la qualitat de les dades per analitzar amb rigor la bretxa salarial
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
RonronejAND “celebra” la incorporació de casetes per a gats comunitaris a la parròquia d’Escaldes-Engordany
  • Parròquies, Societat, Successos
Ferit un operari després que li colpegés un bloc de formigó durant el desmuntatge d’una grua a la Borda Nova
  • Parròquies
Canillo estudia pujar els preus del Pont Tibetà per evitar que “es massifiqui” i regular així l’afluència de visitants
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu