Els exàmens oficials de català apleguen prop de 930 inscrits, amb el B2 com a nivell més concorregut i 272 candidats

Les convocatòries d’exàmens oficials de català han reunit aquest cap de setmana a l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma unes 930 persones inscrites, gairebé 200 més que el gener del 2024, segons ha informat el Govern.
Per nivells, l’A1 ha registrat 226 inscrits, l’A2 n’ha sumat 160, el B1 146, el B2 272 i el C1 125. D’acord amb les dades facilitades, l’A1 i el B2 han estat els nivells amb més concurrència.
Sans atribueix l’augment a la Llei de la llengua i destaca el creixement d’inscrits a l’A1 i l’A2
El Departament de Política Lingüística ha valorat positivament la xifra d’inscrits perquè, segons indica, reflecteix l’interès per consolidar el coneixement del català mitjançant l’obtenció d’un títol oficial. El director del departament, Joan Sans, ha assenyalat que des de l’entrada en vigor de la Llei de la llengua pròpia i oficial s’ha observat un increment d’inscripcions, vinculat als requisits que recull la norma per renovar el permís de residència. En aquest sentit, ha destacat que, respecte al 2024, l’A1 ha crescut un 88% i l’A2 un 80%.
En aquesta convocatòria s’han examinat durant dos dies els aspirants dels nivells A1, B1, B2 i C1. En canvi, les persones que opten al títol d’A2 faran la prova el pròxim 6 de febrer. El repartiment de dates s’ha justificat per l’augment del nombre total de sol·licituds i amb l’objectiu de garantir una atenció òptima a tots els examinands.