Andorra prepara la primera trobada d’influenciadors en català per fomentar l’ús de la llengua a les xarxes socials 

Crear contingut en català, fer-lo atractiu i arribar a molta gent és possible. Almenys amb aquesta idea neix ‘Eixivern’, la primera trobada de creadors de contingut en català que se celebrarà a Andorra el 21 de febrer coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna. La iniciativa vol generar un espai de trobada, reflexió i intercanvi d’experiències entre creadors i persones interessades en el món digital, amb la llengua com a eix central.
La proposta es farà a Unsquare Studio i combinarà sessions de treball, debat i activitats obertes al públic. L’objectiu és posar en contacte creadors que ja treballen en català amb persones que volen iniciar-se o consolidar-se en aquest àmbit, i demostrar que l’idioma no és un límit a l’hora de créixer a les xarxes socials.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha defensat que la iniciativa respon a un canvi de mirada en la manera de promoure la llengua. “Les xarxes socials tenen avui un paper clau en la manera com expliquem el nostre dia a dia, especialment entre els joves, i és important que vegin que això també es pot fer en català”, ha remarcat. En aquest sentit, ha insistit que preservar la llengua depèn de mantenir-la viva en tots els àmbits, també en el digital.
En la mateixa línia, el director del Departament de Política Lingüística, Joan Sans, ha subratllat que la voluntat és que siguin els mateixos creadors els qui liderin la reflexió. “El que volem és que siguin els influenciadors els qui reflexionin sobre els reptes del català a les xarxes socials”, ha explicat, tot remarcant que l’experiència directa és clau per entendre què funciona i què no en l’entorn digital.
La trobada comptarà amb la participació de creadors de referència en català. Entre els conductors de la jornada hi haurà l’humorista Mohamed Lamine (@Wizproblema); la reportera de l’APM de TV3, Nerea San Félix (@Nereasanfe), i la creadora de contingut gastronòmic Laura Zurriaga (@Croquetadexocolata). A més, s’està contactant amb creadors residents al país perquè participin en les taules de treball.
Per contextualitzar, ‘Eixivern’ sorgeix arran d’un concurs públic convocat el maig del 2025, inicialment pensat per a una campanya de promoció clàssica, però que finalment s’ha reconvertit en una trobada presencial. “En comptes de fer una campanya d’ús, la proposta que ens va arribar era crear una trobada de creadors, i ens va semblar més interessant reforçar aquest espai de treball compartit”, ha explicat Bonell.
La iniciativa anirà acompanyada d’una campanya de difusió que es desplegarà del 12 de gener al 20 de febrer. La conceptualització, producció i execució de la campanya, així com l’organització de la trobada, s’han adjudicat a l’empresa Duett Studio SLU, a través d’un concurs públic, per un import total de 32.544,32 euros.
Dues sessions i places limitades
En detall, la jornada es dividirà en dues parts diferenciades. Al matí, a partir de les 10.00 hores, la trobada estarà adreçada exclusivament a creadors de contingut que ja treballen en l’àmbit digital en català. Aquesta sessió, amb 20 places limitades, tindrà un format de debat i treball tècnic. “Ens interessa que sigui gent que ja crea contingut en català i que pugui compartir experiències reals, reptes i oportunitats”, ha detallat Sans.
A la tarda, a partir de les 16.30 hores, l’activitat s’obrirà al públic general amb un format més divulgatiu i una capacitat aproximada de 100 persones. Aquesta sessió està pensada per a persones que no treballen necessàriament en el món digital, però que hi tenen interès. “L’objectiu és que la gent que té curiositat per aquest àmbit descobreixi que crear contingut en català també és una opció viable”, ha afegit Sans. Cal apuntar que aquesta sessió s’emetrà pel canal de YouTube del Departament de Política Lingüística.