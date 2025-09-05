Els espais per a caravanes i el marge que dona l’Executiu fins al desembre amb la nova llei de pernoctació

La nova llei de pernoctació de caravanes, aprovada enguany, ja és vigent. El Govern ha anunciat que fins al desembre mantindrà un període de flexibilitat, però a partir d’aquell moment la norma s’aplicarà amb rigor: la Policia podrà sancionar amb 600 euros els que incompleixin, i els no residents hauran de dipositar la mateixa quantitat, reduïda a la meitat si s’abona al moment. Els comuns, ara facultats per crear zones específiques, es mouen per oferir solucions. El mapa de l’oferta actual és divers.
Ordino és un dels punts de referència. La parròquia disposa de 27 places per a caravanes: 16 en règim de pupil·latge i 11 de rotació amb estades màximes de 48 hores. Des del comú concreten que «de les 16 places d’abonament, tenen preferència els residents» i afegeixen que «les places de rotació poden estar fins a 48 hores i només paguen la franja horària de 08.00 a l13.00 hores i de 15.00 a 20.00 hores». Tot i així, reconeixen que la normativa aprovada busqui una bona regulació: «En un pàrquing no pots pernoctar perquè no hi ha els serveis adequats».
Per aquest motiu, ja treballen en noves opcions i asseguren: «Estem buscant dos perfils, estem treballant i hem parlat amb el sector privat que estaria interessat de fer-hi alguna àrea». Respecte a les xifres de turistes que visiten la parròquia, afirmen que l’afluència de visitants és especialment visible a l’estiu i a l’hivern: «Ho notem molt sobretot al fons de la vall, als aparcaments públics o de l’estació que tenim a Arcalís». De cara al futur, la mirada està posada en terrenys propis i en la possibilitat de crear una àrea concentrada al peu de l’estació.
En el cas de Sant Julià de Lòria, l’inventari global d’aparcaments suma 2.295 places –entre zones blaves, verdes i comercials-. Però el valor afegit està, remarquen, a Feixes del Rabató, on ja existeix un espai regulat per a caravanes que té un preu de «pernoctació d’autocaravanes d’1,35 euros per tota la nit», expliquen des del comú. Sobre les places per a caravanes, indiquen que en total hi ha 10 places de maig a octubre i quatre durant tot l’any, amb una tarifa assequible que consolida la parròquia com una de les opcions més econòmiques del país.
Tanmateix, la parròquia escaldenca ha optat per una fórmula amb serveis complets. L’aparcament dels Veedors a Escaldes-Engordany disposa de 14 places habilitades per a la pernoctació, amb subministrament de llum, aigua neta i buidatge d’aigües fecals. El temps màxim d’estada és de 48 hores i el model tarifari és clar: «El preu és de 4,60 euros per hora amb un màxim diari de 50,30 euros», ponderen fonts de l’ens comunal, i afegeixen que «no s’aplica cap taxa addicional». Una oferta pensada per donar resposta tant a residents com a visitants en trànsit.
Per la seva part, la capital del Principat encara no disposa de cap espai públic habilitat, però això canviarà a finals de setembre amb la posada en marxa del nou aparcament de Canrodes. Seran 15 places específicament destinades a autocaravanes i amb els serveis necessaris per a aquest tipus de vehicle. El comú confirma que «l’empresa adjudicatària controlarà el registre de visitants», en una aposta per combinar la gestió privada amb el servei públic.
A la part nord del país, Canillo juga en un altre terreny. Disposa de quatre càmpings amb capacitat per a 200 caravanes, que absorbeixen la major part de la demanda turística. En l’àmbit comunal, només hi ha una zona a prop del riu, reservada per a residents que hi vulguin deixar la caravana en pupil·latge, amb un «cost mensual d’uns 110 o 120 euros segons la mida», mantenen fonts comunals. Això no obstant, l’ens comunal ha avançat a EL PERIÒDIC que treballa en l’estudi d’una nova àrea al Tarter, també pensada per a residents, però que fins al moment «no es poden avançar més detalls», matissant que el projecte està en estudi i s’està analitzant». Finalment, també deixen clar que «la regulació de Govern no ens afecta directament perquè no tenim zones habilitades a l’exterior per turistes, són tots privats».
A la Massana, fonts properes al comú informen que no hi ha cap espai públic destinat a caravanes gestionat per l’administració comunal. Així i tot, les opcions actuals passen per la iniciativa privada, amb el Càmping de Xixerella i la Borda de l’Avi com a referents. I a Encamp, el comú analitza la situació per tal de poder oferir un servei òptim.
El nou marc normatiu ha posat sobre la taula la necessitat de regular un sector en creixement i que té impacte directe en la mobilitat i en el turisme. La Policia tindrà potestat per sancionar, els comuns podran habilitar zones i el Govern ha fixat un període de transició que acabarà al desembre. La radiografia actual és diversa i a esperes d’una nova llei que marcarà un abans i un després.