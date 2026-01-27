Les intervencions contra la salut pública cauen un 40%, però la cocaïna encara concentra gran part dels delictes

En el marc de la presentació de l’avançament de les estadístiques amb motiu de l’obertura de l’any judicial, les dades han reflectit una davallada global dels delictes contra la salut pública durant el 2025, tot i que s’ha mantingut un volum elevat d’intervencions relacionades amb la introducció i el consum d’estupefaents, especialment de cocaïna. Segons les estadístiques presentades, el total de delictes inclosos en aquest àmbit ha passat de 377 l’any 2024 a 226 el 2025, fet que ha suposat una reducció del 40,05%.
Així, cal destacar que la major part dels delictes detectats han estat vinculats a la introducció i el consum de cocaïna, amb 118 casos registrats durant el 2025, malgrat una davallada del 35,52% respecte a l’any anterior. També s’han comptabilitzat 43 casos d’introducció i consum d’èxtasi i 35 d’altres substàncies, xifres que han confirmat una presència continuada d’estupefaents associada, majoritàriament, a quantitats reduïdes.
El fiscal general, Xavier Sopena, ha vinculat aquesta evolució directament a la intensitat dels controls policials, especialment a les fronteres. “Està molt vinculat al tema dels controls que es poden fer a nivell de les fronteres”, ha afirmat, tot remarcant que “com més controls es fan a nivell policial, més detencions hi ha en aquest sentit”. Així, Sopena ha explicat que una part molt significativa de les intervencions ha estat relacionada amb el consum personal. “En un volum molt important hi ha persones que venen a passar un cap de setmana i que desconeixen la legislació i, per tant, porten una petita quantitat d’estupefaents als efectes del consum”, ha assenyalat.
Les dades han mostrat igualment una reducció notable dels delictes de cessió i tràfic. En el cas del cànnabis, els casos han passat de 17 el 2024 a 6 el 2025, mentre que el tràfic de cocaïna ha disminuït de 24 a 15 casos. També s’ha registrat una baixada en el tràfic d’èxtasi, amb 4 casos durant l’últim exercici judicial. Tot i aquesta tendència, el fiscal general ha advertit que el tràfic continua sent el fenomen més preocupant. “El tràfic té una vessant molt més greu, perquè vol dir que algú s’està lucrant i aquí ja és una implantació més local”, ha subratllat.
En aquest sentit, Sopena ha remarcat que aquestes situacions impliquen l’existència d’un mercat estable dins del país. “El que és tràfic és perquè hi ha gent que aquí pot consumir i, per tant, aquestes actuacions són més importants”, ha afirmat, tot diferenciant clarament els casos vinculats a consum puntual dels que responen a una activitat delictiva estructurada. Tanmateix, ha volgut puntualitzar que el perfil delictiu no és homogeni: “Això no vol dir que no pugui haver-hi algú que vingui a passar un cap de setmana i porti una quantitat important de droga per poder-la vendre a Andorra, siguin nacionals o gent de fora”, ha advertit.