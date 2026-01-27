La Fiscalia constata un increment fins als 207 casos de violència de gènere i maltractament domèstic durant el 2025

Els delictes de violència de gènere i maltractament en l’àmbit domèstic han augmentat durant el 2025, d’acord amb les dades presentades en l’avançament de les estadístiques judicials. En concret, els maltractaments en l’àmbit domèstic i la violència de gènere han passat de 176 casos l’any 2024 a 207 el 2025, fet que suposa un increment del 17,61%.
El fiscal general, Xavier Sopena, ha assenyalat que “sempre que hi hagi activitat delictiva hi ha d’haver preocupació” i ha qualificat aquest tipus de delictes com “una xacra social”. En aquest sentit, ha fet una crida a “posar en marxa tots aquells mecanismes que ja s’estan fent per poder detectar-los i ajudar les víctimes perquè facin el pas de denunciar quan les circumstàncies no són fàcils”.
En el conjunt dels delictes contra la integritat física i moral, el 2025 se n’han registrat 544, davant dels 528 del 2024, cosa que representa un augment del 3,03%. Aquest bloc de delictes concentra una part rellevant del total de fets penals registrats.
Les lesions continuen sent el tipus de delicte més nombrós dins d’aquesta categoria, amb 213 casos el 2025, el 39,15% del total, tot i que baixen respecte als 226 casos del 2024, un descens del 5,75%. Els maltractaments en l’àmbit domèstic i la violència de gènere representen el 38,05% dels delictes contra la integritat física i moral, amb els 207 casos registrats.
Els delictes per imprudència i altres sumen 107 fets, el 19,67% del total, per sota dels 121 casos del 2024, amb una variació negativa de l’11,57%. Els maltractaments fora de l’àmbit domèstic arriben als 9 casos, el 1,65%, mentre que els delictes de tortura i contra la integritat moral comesos amb abús de càrrec públic se situen en 8 casos, el 1,47%.
Durant la presentació de les dades, Sopena també ha fet referència als delictes contra la llibertat sexual. Així, ha recordat que l’any anterior “era un tema preocupant” i que, tot i la reducció de casos el 2025, “qualsevol violació que es produeixi és una situació complexa” i ha remarcat la necessitat de “treballar aspectes de prevenció i lluitar de manera contundent”.
Delictes contra la vida humana
Pel que fa als delictes contra la vida humana independent, el 2025 se n’han registrat un total de 9, davant dels 7 del 2024. D’aquests, 1 correspon a un homicidi (11,11%) i 8 a homicidis per imprudència (88,89%). Sobre aquest increment dels homicidis per imprudència, el fiscal general ha indicat que “cal analitzar-los a fons” i estudiar els àmbits amb què estan vinculats, com ara la feina, la carretera o l’esquí. Segons ha explicat, “no només s’han de perseguir aquests fets, sinó també analitzar les imprudències que han derivat en els casos”.
Finalment, Sopena ha reiterat que, més enllà dels delictes vinculats a la violència, també hi ha altres tipologies que generen preocupació “a efectes de país”, com ara els delictes de blanqueig, que “poden tenir un impacte important en la vessant reputacional” i que, segons ha remarcat, “és important detectar, perseguir i castigar”.