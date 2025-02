Els conductors de Coopalsa suspenen la vaga temporalment i donen un mes a l’empresa per complir els acords

El Comitè d’Empresa de Coopalsa ha decidit posposar la convocatòria oficial de vaga després que la companyia els hagi sol·licitat un termini addicional de quatre setmanes per acabar de contractar personal i regularitzar les línies de transport. Així ho ha confirmat a EL PERIÒDIC el portaveu de l’entitat, Marcelo Orieta, després del tancament del període establert pels treballadors per rebre una resposta per part de la direcció de l’empresa.

Segons Orieta, l’empresa va demanar més temps per completar la plantilla necessària per implementar un horari intensiu a totes les línies. “Ens van demanar un termini de quatre setmanes més per acabar de contractar personal i cobrir les línies per fer-les intensives”, ha explicat el portaveu del comitè. A la vista d’aquesta petició i del procés de contractació ja en marxa, els representants dels treballadors han optat per donar aquest marge de temps i mantenir la vaga en stand-by.

En aquest sentit, Orieta ha confirmat que l’empresa de transport públic necessita 15 conductors més per poder consolidar la regularització de les línies. Malgrat les tensions prèvies entre les parts, el portaveu ha subratllat la voluntat de mantenir el diàleg amb la direcció de Coopalsa, remarcant que aquesta els ha assegurat que per a la primera setmana de març totes les línies haurien d’estar regularitzades.

“L’L6 ja està completa, mentre que l’L2 estava a mitges i han d’acabar de completar-la. Faltarien l’L5, l’L4, l’L3 i l’L7 (que és la circular)”, ha detallat Orieta respecte a l’estat actual de la cobertura de les rutes. A més, ha indicat que el personal nou que s’incorpori ho farà inicialment amb horari partit fins que es pugui completar tota la plantilla per fer l’horari intensiu.

Cal recordar que aquest ajornament per part dels xòfers de Coopalsa es produeix en un context en què l’empresa ha defensat la implementació progressiva del laude arbitral i ha rebutjat les pressions del comitè d’empresa, tal com va manifestar el gerent de la companyia, Gabriel Dallerès, en declaracions recents a EL PERIÒDIC. En aquest sentit, les afirmacions d’Orieta confirmen la posició de l’empresa, que ha reiterat que l’adaptació a l’horari intensiu es durà a terme de manera escalonada. Tanmateix, el Comitè avisa que aquesta espera té un límit. “Quan no es compleixi, ja veurem si parlem diferent”, ha advertit Orieta.