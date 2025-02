Dallerès defensa la implementació progressiva del laude i rebutja les pressions del Comitè d’Empresa

En resposta a les afirmacions del Comitè d’Empresa de Coopalsa dutes aquest terme aquest divendres a EL PERIÒDIC en veu del portaveu Marcelo Orieta, el gerent de l’empresa de transport públic, Gabriel Dallerès, ha defensat la implementació gradual del laude arbitral i ha insistit que l’empresa està fent tot el possible per complir amb les noves condicions laborals sense afectar la qualitat del servei públic de transport. Dallerès ha recalcat que la implementació del laude no es pot fer de cop i que s’està seguint una planificació escalonada per tal d’assegurar el funcionament correcte de les línies.

“El dilluns 10 es va implementar l’L6, i el dilluns 17 està planificada l’L2. Així, successivament, es continuaran implantant les altres línies”, ha indicat. Segons ha explicat, aquesta aplicació progressiva és necessària per coordinar els recursos i la plantilla de conductors disponibles. “Cada setmana implementarem una nova línia amb horari intensiu”, tot indicant que aquesta casuística requereix una planificació detallada i una reorganització del personal en funció de les disponibilitats: “No podem fer-ho més de pressa del que ens permeten els recursos actuals”, ha remarcat el gerent de Coopalsa.

Tanmateix, Dallerès ha expressat la seva sorpresa davant l’ultimàtum del Comitè d’Empresa, el qual ha concedit un marge de 72 hores abans de convocar oficialment una vaga. “No sabem exactament què els motiva a imposar aquest termini tan rígid, però podem pensar que és una mesura de pressió“, ha declarat. Ha reiterat que l’empresa està fent el màxim possible per aplicar el laude de manera escalonada, evitant així un impacte negatiu en el servei. “Si haguéssim pogut fer-ho més ràpid, ja ho hauríem fet. No és una qüestió de voluntat, sinó de recursos disponibles i d’una implementació correcta que no posi en risc el servei ni la seva qualitat.”

En aquesta línia, el gerent ha detallat les dificultats a les quals s’enfronta l’empresa per cobrir la reestructuració d’horaris. “Per implementar aquests canvis necessitem entre cinc i deu nous conductors, però el procés de contractació no és immediat”, ha destacat, posant el punt en el fet que la contractació de conductors es duu a terme principalment amb personal extracomunitari, ja que “actualment no hi ha conductors disponibles dins la comunitat.” Dallerès ha explicat breument a aquest mitjà que abans de començar a treballar, els aspirants han de passar una prova de conducció, acreditar un mínim de quatre anys d’experiència i superar una formació interna en sistemes de tiquetatge i operativa de la xarxa.

A més, ha afegit que les baixes per grip i la sobrecàrrega de feina en temporada alta compliquen encara més la implantació immediata del laude: “Si un conductor falta per algun motiu, s’ha de reorganitzar immediatament el servei i substituir-lo, però això no altera la planificació general”. En aquest sentit, ha explicat que “en alguns casos, si un conductor no pot cobrir les seves jornades habituals en cinc dies, les hores que falten es traslladen l’endemà, però sempre respectant les condicions laborals establertes”.

Desmenteixen les acusacions de manca de diàleg

Un altre dels punts polèmics de les declaracions del Comitè d’Empresa ha sigut la suposada manca de comunicació entre Coopalsa i els treballadors. Dallerès ha desmentit de nou aquestes acusacions i ha explicat que “no hi ha cap porta tancada al diàleg”. Segons ha detallat, tan sols tres dies després de la constitució del Comitè es va presentar una denúncia a Treball iniciant un procés de conflicte col·lectiu, fet que ha modificat les dinàmiques de negociació. “Quan es va obrir la via del conflicte col·lectiu, la via del comitè va quedar substituïda per aquest procés“, ha apuntalat, tot indicant que “ara mateix estem centrats en l’aplicació del laude, i quan aquesta fase estigui completada, reprendrem les reunions amb el comitè d’empresa”.

“El servei és un servei públic essencial, i estem fent tot el possible per complir amb les obligacions establertes sense posar en risc la seva qualitat”, ha remarcat un cop més Dallères. Finalment, ha insistit que “la implantació del laude es completarà en un termini de sis setmanes i que qualsevol alteració en la planificació serà degudament comunicada als treballadors“, concloent que aquest avís es donarà amb un mínim de nou dies d’anticipació, tal com estableix l’acord de mediació.