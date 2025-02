Els xofers donen tres dies més de marge a Coopalsa abans de convocar la vaga de 72 hores setmanals

El conflicte entre l’empresa de transport públic Coopalsa i els treballadors es manté després que l’entitat hagi publicat els horaris setmanals sense incorporar els canvis sol·licitats pels empleats ni els estipulats pel laude arbitral. Aquest dijous al vespre, alguns membres del Comitè d’Empresa es van reunir amb la seva advocada per analitzar la situació, coincidint amb la publicació dels horaris per part de l’empresa. Aquest fet es va produir malgrat que els treballadors havien concedit un termini addicional per a la seva aplicació, considerant que la data fixada pel laude era dilluns passat.

En aquest sentit, el portaveu del col·lectiu de treballadors, Marcelo Orieta, ha afirmat amb rotunditat a EL PERIÒDIC que “no hi ha hagut canvis” respecte a les peticions plantejades. Així mateix, ha insistit que “l’avís de vaga continua vigent”, atès l’incompliment per part de l’empresa. Orieta ha subratllat que la voluntat dels treballadors és aconseguir una modificació, per la qual cosa “s’ha donat un termini extra de 72 hores per veure si hi ha algun canvi”, ja que, en acabar la reunió, es va notificar a l’empresa Coopalsa l’incompliment del laude. Tot i mantenir l’esperança d’una solució, el portaveu ha reconegut que veu “molt difícil” que es resolgui en tres dies.

Cal precisar, però, que en els darrers dies l’empresa sí que ha introduït alguns canvis. Segons Orieta, quan es va fer pública la resolució del laude arbitral, Coopalsa va modificar els horaris, aplicant ajustos progressius per línia cada setmana. “Per aquest motiu els vam donar tant de marge”, ha explicat. No obstant això, aquest dijous, en revisar els horaris publicats, els treballadors van constatar que aquests tornaven a no estar modificats i que, una vegada més, totes les línies incloïen horaris partits. “No entenem aquest canvi, especialment quan el cap de trànsit ens havia informat que s’estaven duent a terme modificacions”, ha afirmat el portaveu.

Davant d’aquesta situació, Orieta ha advertit que Coopalsa disposa de 72 hores per donar una resposta, la qual hauria d’anar acompanyada de les modificacions necessàries. En cas contrari, “iniciarem els tràmits de documentació davant el Ministeri de Treball”, ha indicat, assenyalant que en aquesta comunicació es detallaran “la data i la durada de la vaga”. El portaveu ha precisat que la primera setmana es podrien realitzar fins a 72 hores de vaga i que, en cas de no aconseguir un acord, “durant la segona setmana es podrien arribar fins a 96 hores de mobilitzacions”.

Manca de diàleg per part de Coopalsa

Un altre aspecte que Orieta ha volgut destacar a aquest mitjà és la negativa dels directius a rebre els representants dels treballadors. “No ens han donat cap explicació d’aquesta decisó”, ha lamentat, tot subratllant que el comitè manté la porta oberta al diàleg. Segons ha explicat, hi ha altres aspectes rellevants pendents de tractar, com l’augment salarial, el qual va quedar fora de la taula d’arbitratge per facilitar un acord amb l’empresa. Orieta ha recordat que Coopalsa “té constància” d’aquests punts, ja que s’exposen abans de cada reunió.

Així mateix, el portaveu ha recordat que el gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, hauria intentat “portar el laude al Tribunal Superior de Justícia”, tot i que aquesta decisió “no es pot modificar”, pel fet que el resultat ja ha estat dictat. Finalment, Orieta ha assegurat que el Comitè Empresarial es manté ferm en la seva posició, defensant que “s’ha de reclamar el compliment del laude”, remarcant la casuística que l’empresa continua refusant reunir-se amb els empleats, malgrat la seva disposició a dialogar.