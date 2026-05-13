Els comuns rebutgen centralitzar l’urbanisme i defensen les competències comunals com una “línia vermella”

Els set comuns han rebutjat la proposta plantejada recentment per l’Associació de Propietaris de Terres d’Andorra (APTA) de crear un òrgan supra-comunal per coordinar la planificació urbanística del país. En una nota conjunta, les corporacions consideren que les declaracions de l’entitat estan “allunyades de la realitat” i asseguren que contradiuen “els principis bàsics de la Constitució”. Així, els comuns remarquen que l’ordenació del territori és “una competència comunal” reconeguda constitucionalment i defensen que continuï sent així en el marc de la futura reforma de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LGOTU).
Tot i rebutjar qualsevol centralització de competències, les corporacions asseguren que comparteixen la necessitat d’avançar cap a una millor coordinació territorial i reforçar els mecanismes de planificació conjunta entre administracions, tot recordant que ja ho van expressar durant la comissió d’estudi per al creixement sostenible del Consell General. Malgrat això, els comuns insisteixen que “qualsevol modificació de la llei ha de respectar plenament les competències comunals en matèria d’urbanisme” i adverteixen que aquesta qüestió representa “una línia vermella” dins la reforma de la LGOTU.
Les corporacions també defensen el paper dels comuns com a “institucions de proximitat” amb un coneixement directe de la realitat territorial de cada parròquia. Segons exposen, aquesta proximitat permet una planificació “més rigorosa, ajustada i eficient” davant les diferències geogràfiques, socials i econòmiques existents entre territoris. A més, en relació amb les crítiques de l’APTA sobre una presumpta “inseguretat jurídica” derivada de la disparitat normativa entre parròquies, els comuns recorden que el marc legal vigent ja estableix criteris generals compartits i eines de coordinació entre administracions.
Casal recorda que el Govern ja havia plantejat mecanismes de coordinació urbanística
Qüestionat en roda de premsa posterior al Consell de Ministres per la proposta de l’APTA, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha assegurat que el debat sobre una major coordinació nacional en matèria urbanística “no surt de nou”, ja que el mateix Govern ja havia exposat aquesta qüestió durant els treballs vinculats a la reforma de la LGOTU. Així, Casal ha afirmat que l’Executiu considera que “hem de trobar els criteris que permetin actuar de forma homogènia” dins del país en matèria urbanística i ha recordat que aquests mecanismes “ja estan previstos actualment a la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme” a través de les directives d’ordenació.
Segons ha detallat, aquestes eines només s’han activat en dues ocasions: amb l’aprovació inicial de la LGOTU, l’any 2001, i posteriorment el 2022 arran dels estudis de capacitat de càrrega. Així, el ministre ha defensat que aquestes directives “permeten introduir criteris homogenis a l’hora de les polítiques urbanístiques”. En aquest sentit, Casal ha indicat que el futur text de reforma de la LGOTU haurà de recollir aquests mecanismes de coordinació i ha recordat que es tracta “d’una llei que no l’elabora el Govern, sinó el Consell General” a través de la comissió creada per treballar la reforma.