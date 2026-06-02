El PS activa les primàries amb un Baró que evita confirmar si serà candidat, però que estarà on el partit li «demani»

El president del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha evitat confirmar si es presentarà a les primàries que la formació ha obert aquest dimarts per escollir el candidat a cap de Govern de cara a les eleccions generals del 2027. Tot i ser un dels noms que apareix amb més força dins del partit, Baró ha insistit que la seva disponibilitat dependrà del que decideixi la formació.
«Jo estaré on el partit em demani. Si he de ser jo, seré jo, i si és un company, encantadíssim», ha manifestat en declaracions a aquest mitjà. El dirigent socialdemòcrata ha remarcat que hi ha qui dona per fet que serà el candidat, «quan jo no ho he dit mai», i ha reiterat que està disposat a assumir qualsevol responsabilitat que el partit consideri necessària, ja sigui al capdavant de la candidatura o en qualsevol altre lloc de la llista.
Les declaracions arriben en un context en què l’ambient preelectoral comença a intensificar-se i en què les formacions polítiques ja treballen amb la mirada posada en els comicis de l’any vinent. Precisament, en aquest escenari, Baró ha valorat els resultats de l’enquesta política de l’AR+I publicada aquesta setmana, la qual situa Concòrdia com la força amb una major intenció de vot i reflecteix una pèrdua de suport de Demòcrates per Andorra.
El president del PS ha assegurat que l’estudi s’ha d’analitzar «amb pinses», recordant les limitacions pròpies d’una mostra reduïda en un país petit i el fet que una part significativa de les persones contactades no van respondre. Tot i reconèixer que els resultats atribuïts al PS no són els que la formació voldria obtenir, considera que l’enquesta ofereix informació útil per identificar fortaleses i aspectes a millorar.
Ara bé, si hi ha una lectura que destaca especialment és la del desgast de Demòcrates per Andorra. Segons Baró, les dades apunten a una pèrdua de centralitat de la formació que governa el país des de fa més d’una dècada i evidencien una certa desafecció d’una part de l’electorat. «La part positiva és el desgast que té Demòcrates per Andorra», ha afirmat.
A partir d’aquesta anàlisi, el líder socialdemòcrata ha tornat a plantejar la possibilitat d’un canvi de majoria política després de les eleccions del 2027. Baró considera que les diferents forces progressistes podrien tenir opcions de sumar i construir una alternativa a l’actual Govern. En aquest bloc hi situa el mateix PS, Concòrdia i altres sensibilitats progressistes que puguin emergir durant els pròxims mesos.
Malgrat aquesta obertura, ha deixat clar que els socialdemòcrates aspiren a liderar qualsevol alternativa. «Nosaltres som un partit de Govern», ha remarcat, insistint que l’objectiu del PS és tornar a encapçalar l’Executiu i no limitar-se a tenir un paper secundari en una eventual coalició.
Les primàries del PS arranquen amb Baró sense confirmar candidatura però disposat a liderar si el partit li ho demana
En paral·lel a aquest debat sobre possibles majories, el PS ha activat oficialment el procés de primàries obertes per escollir la persona que representarà el partit en les pròximes eleccions generals. El Comitè Directiu va aprovar dilluns el reglament i el calendari electoral que regiran el procés, una fórmula que la formació defensa com una mostra del seu compromís amb la participació i l’obertura a la ciutadania.
El termini per presentar candidatures ja està obert i finalitzarà el 8 de juny a les 12.00 hores. Les persones interessades hauran de formalitzar la seva precandidatura i acreditar que compleixen els requisits establerts als estatuts del partit. Entre aquests, ser afiliat amb una antiguitat mínima de sis mesos i reunir un mínim de 25 signatures de militants.
Una vegada tancat el període d’inscripció, s’obrirà la fase de recollida de signatures, que s’allargarà fins al 15 de juny. Aquell mateix dia, la comissió de candidatures, integrada per membres del comitè directiu i coordinada per la secretària d’Organització, Maria Nazzaro, validarà les precandidatures presentades. Si només hi ha una candidatura validada, aquesta serà proclamada automàticament candidata a cap de Govern. En canvi, si n’hi ha més d’una, s’iniciarà una campanya interna que culminarà amb la votació del 25 de juny.
Una de les particularitats del procés és que no es limita exclusivament als afiliats. Podran participar-hi tant ciutadans andorrans com residents estrangers, sempre que signin un document en què manifestin compartir els principis socialdemòcrates. En cas d’empat, el reglament preveu una segona votació el 30 de juny.
Baró també ha recordat que qualsevol membre del partit que actualment ocupi un càrrec electe en un comú i vulgui optar a la candidatura nacional haurà de renunciar prèviament a les seves funcions, ja que la legislació no permet compatibilitzar la representació comunal amb una candidatura a les eleccions generals.