Reacció dels ciutadants

Els comerços i els joves andorrans celebren l’arribada del servei de pagament mòbil ‘Apple Pay’ al Principat

Des del Periòdic hem parlat amb botigues i residents del país, coincidint tots que ja feia temps que aquest servei havia d'estar disponible

És una realitat, Andorra ja disposa del servei Apple Pay, el sistema de pagament mòbil d’Apple. Des de ja fa un temps que els residents ho demanaven i sembla que han estat escoltats. La companyia nord-americana ha activat oficialment el servei al Principat després d’un acord amb el Govern i la col·laboració dels bancs andorrans. El nou sistema permet realitzar pagaments sense contacte amb el telèfon mòbil o el rellotge intel·ligent, emmagatzemant targetes de crèdit, dèbit i altres documents digitals.

Així doncs, Apple Pay ja està plenament operatiu als establiments del país que disposin de tecnologia sense fils (NFC), així com per a compres en línia. La seva implantació resol una demanda llargament expressada pels usuaris, especialment els més joves i els turistes, que fins ara es trobaven limitats a pagar amb la targeta o amb efectiu.

Als establiments del país, la rebuda ha estat positiva. Una dependenta d’una farmàcia d’Escaldes-Engordany ha explicat que sovint han tingut problemes amb clients joves: “Sí que ens hem trobat gent jove que s’ha deixat la targeta a casa i ha hagut de marxar i després tornar. Ara suposo que amb això ja no passarà i podran pagar al moment, així que bé”. Continuant amb els comerços, des d’un establiment de productes alimentaris del Principat, un dependent destaca que “la gent sol venir amb efectiu o la targeta perquè ja ve predisposada a gastar”, tot i que subratlla que “com més formes de pagar millor”.

D’altra banda, els més satisfets amb la novetat són els joves andorrans, que fa anys que esperaven aquest servei. L’Àlex, estudiant a Catalunya, comenta: “Crec que ja feia temps que s’hauria d’haver posat aquest servei. Quan veia a tothom pagar amb el mòbil i a mi no em deixava, em sobtava bastant”, ha ponderat. En la mateixa línia, l’Oriol celebra que finalment s’hagi activat: “Per fi ho posen. Desconec per què encara no ho teníem disponible al país, però bé, l’important és que ja està”. L’Aleix, per la seva banda, té clar en quina situació li beneficiarà: “A mi em sembla perfecte. Així quan surto de festa puc deixar la cartera a casa i pagar tot amb el mòbil”.

D’aquesta manera, tot i que bastant més tard que els nostres veïns, els residents andorrans ja poden habilitar l’Apple Pay als seus dispositius, així com els turistes fer el pagament als establiments del Principat igual que fan al seu país d’origen.