Jordi Ardèvol aposta per una identitat pròpia i una plantilla equilibrada per impulsar el nou projecte del MoraBanc

“Volem marcar un estil molt concret tant de jugador com d’equip”. Amb aquesta declaració, el nou director esportiu del MoraBanc Andorra, Jordi Ardèvol, ha exposat les línies mestres del projecte que vol impulsar, tot defensant la necessitat de construir una identitat pròpia basada en jugadors amb ambició de créixer, una proposta de joc més física i atlètica i una planificació que combini experiència i joventut. Tanmateix, assumint que els canvis no es podran completar en una sola temporada.
Durant la presentació d’Ardèvol, el president i director general del club, Gorka Aixàs, ha definit el relleu com “un dels canvis més importants que s’han fet en la història del club” i ha assegurat que l’entitat afronta aquest nou cicle amb la voluntat de recuperar una identitat pròpia.
«En un món ideal buscaríem un equilibri” – Jordi Ardèvol
Una de les principals idees exposades pel nou responsable esportiu és la construcció d’una plantilla equilibrada. Ardèvol ha explicat que el club buscarà combinar jugadors coneixedors de la lliga amb altres procedents d’altres competicions, així com perfils veterans amb jugadors més joves. “En un món ideal buscaríem un equilibri”, ha afirmat, tot reconeixent que el mercat acabarà determinant moltes de les oportunitats disponibles. La prioritat, segons ha dit, serà incorporar jugadors que vulguin créixer a Andorra i desenvolupar-se dins del projecte.
Aquesta filosofia també ha influït en una de les primeres decisions de la nova direcció esportiva: la continuïtat de Tabak a la banqueta. Ardèvol ha explicat que va analitzar la situació i va recollir diferents opinions abans de validar una renovació que el club ja tenia molt avançada. “La personalitat dels equips està molt determinada per l’entrenador”, ha destacat. Segons el director esportiu, el tècnic croat encaixa plenament amb la identitat que es vol construir i és la persona adequada per liderar aquest procés.
Ardèvol també ha posat l’accent en les dificultats que travessa actualment el mercat europeu davant la capacitat econòmica dels Estats Units. Després d’una dècada treballant per organitzacions nord-americanes, considera que els salaris que s’estan oferint actualment són inassumibles per a la majoria d’equips europeus. “Competir amb això és absurd”, ha assegurat.
«Anar a Europa t’ajuda al mercat, però no pot ser un objectiu” – Jordi Ardèvol
Malgrat aquest context, Ardèvol ha deixat clar que el club mantindrà una mentalitat oberta a l’hora de buscar talent. Així, ha assegurat que l’edat no serà un factor determinant i que qualsevol incorporació es valorarà exclusivament pel seu encaix esportiu i la seva capacitat per ajudar l’equip a créixer.
Respecte als objectius esportius, el nou responsable de la parcel·la esportiva ha descartat situar Europa com una meta immediata. Tot i reconèixer que disputar competicions continentals facilita la captació de determinats perfils de jugador, considera que el club ha de prioritzar el desenvolupament del projecte. “Anar a Europa t’ajuda al mercat, però no pot ser un objectiu”, ha afirmat, defensant que el focus ha d’estar en entrenar millor, competir millor i consolidar una estructura sòlida abans d’assumir reptes superiors. “Si la situació ens permet anar a Europa, fantàstic, però no es pot fer tot en un estiu”, ha resumit.
Durant la seva presentació, el dirigent també ha volgut destacar l’impacte que li genera l’entorn del MoraBanc Andorra. Així, ha assegurat que és “impressionant” trobar un club que compta amb el suport de tot un país i ha elogiat la fidelitat de l’afició durant una temporada complicada. Per aquest motiu, una de les seves prioritats serà construir un equip que ofereixi un joc atractiu i reforci el vincle amb els seguidors, més enllà dels resultats puntuals.