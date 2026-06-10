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  • Un cartell de rebaixes. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Calendari comercial per a l’estiu

Les rebaixes d’estiu arrencaran el 19 de juny amb una campanya comercial que s’estendrà fins a finals d’agost

El decret publicat al BOPA estableix una setmana prèvia de rebaixes privades adreçades als clients fidelitzats dels diferents establiments

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha publicat aquest dimecres el decret que fixa el calendari de les rebaixes d’estiu del 2026, acordat entre el Ministeri de Turisme i Comerç i les associacions del sector comercial. El període oficial de venda en rebaixes començarà el divendres 19 de juny i es prolongarà fins al diumenge 30 d’agost.

Abans de l’inici de la campanya general, els establiments que ho desitgin podran dur a terme una setmana de rebaixes privades. Aquest període s’estendrà del divendres 12 de juny fins al dijous 18 de juny i estarà reservat exclusivament als clients que formin part dels programes de fidelització dels comerços.

Segons estableix el decret, cada establiment podrà decidir lliurement si participa o no en la campanya de rebaixes, sempre que compleixi les condicions previstes a la normativa vigent en matèria de comerç. A més, els comerciants hauran de respectar en tot moment els drets dels consumidors i els principis de bona fe en les relacions de consum.

Els descomptes anticipats quedaran reservats als clients fidelitzats entre el 12 i el 18 de juny

El text també assenyala que la regulació pretén oferir més transparència i qualitat a l’activitat comercial, alhora que reforça el dret a la informació dels consumidors. Igualment, busca preservar la llibertat de decisió dels comerciants i garantir l’equilibri en les relacions contractuals.

La normativa considera venda en rebaixes aquella en què els productes s’ofereixen a un preu inferior al que tenien anteriorment. En el cas de les rebaixes privades, aquestes només es poden celebrar durant els dies previs a l’inici oficial de la campanya i han d’estar adreçades únicament als clients fidelitzats de cada establiment.

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