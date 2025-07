Actualitzacions en la forma de pagament

Apple Pay ja és operatiu a Andorra i Andbank i Myandbank activen el servei per als seus clients

Apple Pay utiltza un mètode segur i no comparteix el número de targeta real amb els proveïdors a les botigues físiques o en línia

Andbank i Myandbank, el banc degà del país i el seu canal 100 % digital, han posat en marxa Apple Pay, un sistema de pagament segur, ràpid i privat que ja està disponible per als clients que disposin d’un dispositiu Apple com iPhone, iWatch, iPad o Mac. El servei es pot configurar en pocs segons obrint Apple Wallet, seleccionant “Afegir targeta” i introduint o escanejant la targeta VISA de dèbit o crèdit.

Aquest nou sistema permet fer pagaments sense contacte en establiments físics i també en compres en línia. Apple Pay no comparteix el número de targeta real amb els proveïdors, fet que reforça la seguretat de les transaccions. Amb aquesta incorporació, Andbank i Myandbank impulsen l’ús de les seves targetes com a mitjà de pagament, les quals, en el cas de Myandbank, són gratuïtes i sense comissions d’emissió, manteniment o renovació. A més, totes les targetes ofereixen assegurances contra ús fraudulent i cobertures per accidents en viatge.

Altres entitats bancàries andorranes també han incorporat recentment aquesta opció de pagament.

El Principat habilita Apple Pay amb la col·laboració d’Apple i el sector bancari

El ministeri de Funció Pública i Transformació Digital ha informat que, després de converses amb Apple, Andorra ha aconseguit habilitar Apple Pay al país. El servei ja és plenament operatiu des d’avui, 29 de juliol. El projecte s’ha impulsat en col·laboració amb Andorra Digital i amb la participació activa dels bancs andorrans.

El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha destacat que l’acord “confirma els avenços fets pel país en matèria d’homologació i competitivitat, consolidant la confiança de grans empreses en el mercat andorrà”. Rossell també ha assenyalat que la nova funcionalitat contribueix a “incrementar el nivell de satisfacció i experiència dels turistes que visiten Andorra perquè poden utilitzar de forma normalitzada el mateix servei al Principat que al seu país d’origen”.