Els comerciants lamenten que França torni a tancar la frontera i afirmen que “al Pas no hem tingut sort últimament”

El president de l’Associació de Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, ha expressat aquest divendres la seva preocupació pel nou tancament de la frontera amb França, una mesura que tornarà a afectar directament l’activitat econòmica de la localitat encampadana en ple inici de la temporada d’hivern. “Realment aquí al Pas no hem tingut sort últimament”, ha lamentat Ramon en declaracions a EL PERIÒDIC, recordant que abans de tancar l’any la població ja va patir “gairebé deu dies de frontera tancada pel conflicte dels agricultors” i que ara la situació es repeteix “pel mal temps”. En aquest sentit, ha confiat que els treballs de neteja permetin recuperar la normalitat com més aviat millor: “Esperem que les llevaneus ajudin a netejar ràpid i que puguem tenir un gener normal”.
El representant dels comerciants també ha mostrat incomprensió davant la decisió de les autoritats franceses de tancar de manera preventiva els accessos viaris. “El que no acabo d’entendre és que des de França tanquin preventivament amb aquesta lleugeresa”, ha afirmat, tot recordant episodis anteriors en què, malgrat condicions més adverses, la circulació es mantenia amb mesures alternatives. “Recordo fa molts anys que la carretera estava molt pitjor i netejaven i feien comboïs, i la gent arribava encara que caiguessin dos o tres flocs de neu. Ara això no passa i no sé què podem fer des d’Andorra”, ha afegit.
El Comú d’Encamp reclama decisions ajustades a la realitat meteorològica
Per altra banda, des del Comú d’Encamp s’expressa una “preocupació molt elevada” pel bloqueig dels accessos viaris i l’impacte que aquesta situació té sobre la mobilitat i l’activitat econòmica del Pas de la Casa. En aquest sentit, tot i posar “la seguretat de les persones per davant de tot”, el comú manifesta que “no s’entén que França no tingui en consideració l’oferiment de suport del Govern”, com ara la posada a disposició de màquines llevaneu, i comparteix el desacord amb els tancaments preventius expressat també per l’Executiu.
La corporació comunal demana que les decisions “s’ajustin a la realitat meteorològica de cada moment” i que es faci “un seguiment molt acurat” de l’evolució de la situació, amb l’objectiu de “tancar el més tard possible i obrir com abans millor”, per reduir les limitacions de mobilitat que generen aquests episodis, especialment en un context en què “es disposa de més mitjans que mai per evitar-los”. Així, subratlla la necessitat de mantenir una col·laboració permanent tant amb el Govern andorrà com amb les autoritats franceses per garantir alhora la seguretat de les persones i la mobilitat, ajustant les decisions operatives a les condicions reals de cada moment.