França tancarà finalment l’accés fronterer amb Andorra a partir d’aquest mateix divendres a les sis de la tarda

Els accessos viaris a Andorra per la frontera francesa tornaran a quedar tancats a partir d’aquest divendres a causa de les males condicions meteorològiques previstes al sud de França. Segons han informat les autoritats gal·les, la circulació quedarà interrompuda a les carreteres RN-20 i RN-320, principals vies d’accés al Principat pel Pas de la Casa. El tancament s’aplicarà aquest divendres a partir de les 17.00 hores per als vehicles pesants i a partir de les 18.00 hores per als vehicles lleugers, i es mantindrà fins diumenge al matí, sempre que les condicions meteorològiques no permetin una reobertura anticipada.
La decisió s’ha pres per garantir la seguretat dels automobilistes davant la previsió de nevades, gel, vent fort i risc d’allaus, una situació que manté activa la vigilància groga de Météo-France al departament de l’Arieja. Les autoritats alerten que l’episodi es podria allargar durant la nit de divendres a dissabte.
En aquesta línia, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha mencionat durant la promoció 58 d’agents de Policia que l’Executiu ha dut a terme diferents reunions tècniques amb França envers aquest tancament de la frontera. Si bé ha reconegut que des del Principat s’ha proposat proporcionar llevaneus, ha fet esment que el part meteorològic advers que es preveu “reduirà la visibilitat” i per aquest motiu, “per prudència”, és que es tancarà la divisòria.
En tot cas, la ministra ha deixat clar que el Govern ha manifestat el seu desacord al respecte pel que suposa aquest tancament, principalment per l’impacte al Pas de la Casa, tot i que ha subratllat que s’ha previst una sèrie de reunions “molt freqüents” de manera que, ara ja concretada la necessitat de tancar, “s’obri tan aviat com es pugui”. També que “s’ajusti a la realitat meteorològica”.
En paral·lel, la gendarmeria francesa durà a terme controls al llarg de l’episodi per comprovar que els vehicles disposin d’equipaments d’hivern adequats, com pneumàtics de neu, cadenes o fundes, així com per garantir el compliment de la restricció de circulació dels camions. Pel que fa al coll de Puymorens, s’ha informat que els accessos per la banda de les Pirineus Orientals també quedaran tancats a partir de les 14.00 hores per als vehicles pesants i a partir de les 18.00 hores per als lleugers, tot i que el túnel de Puymorens romandrà obert.