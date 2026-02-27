Els comerciants celebren la reobertura anticipada de l’RN20 i proposen un ‘shop’ festival per poder reactivar l’activitat

La reobertura de l’RN20 a partir del dilluns 9 de març ha estat rebuda amb satisfacció pel sector comercial del Pas de la Casa, el qual ha celebrat l’anunci i ha posat l’accent en la necessitat de recuperar progressivament l’afluència de visitants. En declaracions a EL PERIÒDIC, tant el president de la Unió de Comerciants Andorrans del Tabac, Raül Calvo, com el president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, han coincidit a qualificar la notícia de positiva, alhora que han apuntat la conveniència d’impulsar accions de promoció, com ara una campanya o un “’shop’ festival”, per tornar a donar visibilitat a la localitat.
Calvo ha assegurat que, en primer lloc, cal “congratular-nos de la bona notícia”, després d’unes previsions que havien anat generant “una veritable gran inquietud i desconfiança” entre els comerciants del Pas. En aquest sentit, ha remarcat que “està bé veure que les coses, a vegades, van millor del que un esperava”, tot i manifestar sorpresa per l’escurçament dels terminis: “Sembla que havia de ser per a tres mesos i finalment s’ha pogut solucionar-ho en unes poques setmanes”. A més, s’ha mostrat especialment “agraït de la tasca” que considera que han dut a terme els membres del Govern davant les institucions franceses per fer “un seguiment acurat” d’una situació que, en dies previs, havien arribat a qualificar de “catastròfica”.
“Seria molt d’agrair que el Govern, el Comú i Andorra Turisme pensessin a fer algun tipus de campanya o algun ‘shop’ festival comercial” – Raül Calvo
Un dels punts que Calvo ha situat ara sobre la taula és el paquet d’ajuts activat arran del tall. Segons ha exposat, “s’ha de valorar tot això”, tenint en compte que “hem passat un mes molt dolent que encara no s’ha acabat”, ja que fins al 9 de març “encara queden dies”. En aquest sentit, ha afirmat que cal analitzar fins a quin punt el Govern ha d’aportar uns ajuts que “potser ja no es consideren tan necessaris”, tot i defensar que el debat s’ha de fer “des de la positivitat i des de la responsabilitat”. A més, tot i reconèixer que en aquestes circumstàncies “s’han d’assumir uns riscos”, ha insistit en la necessitat d’una valoració “de corresponsabilitat” tant per part de les empreses com per part del Govern, i d’una anàlisi “coherent, aprofundida i conseqüent” amb les circumstàncies.
En aquest context, Calvo ha apuntat que té la sensació que l’arribada de visitants francesos serà “progressiva” i ha plantejat que seria “molt d’agrair” que el Govern, el Comú i Andorra Turisme pensessin “a fer algun tipus de campanya” o “algun ‘shop’ festival comercial” per visibilitzar el Pas de la Casa “com un poble atractiu”. A més, ha defensat que el turista francès, especialment el familiar, pot venir a buscar “uns entreteniments, un oci, una restauració” i un lloc “on venir a passar un bon cap de setmana o un dia de plaer de primavera”. En aquesta línia, ha remarcat la importància de continuar atraient “aquests turistes francesos i familiars tan benvolguts” per a Andorra.
“Hi haurà un nou tancament en temporada baixa per completar les obres, i fins aleshores la situació serà una mica en precari” – Oscar Ramon
Per la seva banda, Ramon ha afirmat que la notícia ha arribat “amb sorpresa”, però també amb “molta alegria”. Tanmateix, i tot i destacar que el fet que el tancament s’hagi reduït a “un mes i deu dies” és “molt bo”, ha apuntalat que ja preveuen que més endavant hi haurà un nou tancament “en temporada baixa” per completar les obres, i que fins aleshores la situació serà “una mica en precari”. Amb tot, ha destacat que la reobertura permet “salvar la Setmana Santa”, un fet que ha qualificat de “molt, molt positiu”, i ha ponderat que la previsió és que l’arribada de visitants serà “una mica progressiva” durant la setmana posterior a la reobertura.
En relació amb el paquet d’ajuts, Ramon ha reconegut que és “molt difícil de saber” com quedarà, tot i que ha defensat que “s’ha d’ajudar fins que s’obri la carretera”, perquè hi ha comerços que “estan patint molt”. En aquest sentit, ha insistit que caldria poder ajudar durant aquest període, que per al Pas de la Casa “és com si fos l’agost”, perquè “són 15 dies de les vacances de França que els hem perdut i no els podem recuperar”. Pel que fa a les accions de promoció, Ramon ha explicat que ja han tingut reunions amb Andorra Turisme i que “en principi està previst” activar algun tipus de campanya: “Segurament es farà algun tipus de campanya per explicar que estem oberts i que no hi ha cap problema per venir des d’Occitània o l’Arieja”.
“Els comerciants estan molt eufòrics […] L’objectiu és tornar a rebre els nostres clients del dia a dia, que són superimportants per al Pas” – Gerard Pifarré
A aquestes valoracions s’hi ha sumat també el representant del sector comercial al Consell Econòmic i Social del Pas, Gerard Pifarré, qui ha assegurat que el col·lectiu està “molt content” perquè no esperaven una recuperació “tan ràpida” de l’RN20. Tot i reconèixer que hi ha previstos nous tancaments al llarg de l’any per acabar d’executar les obres, ha assenyalat que demanaran que es programin en horaris que afectin el mínim possible la compra del dia a dia, prioritzant franges més tardanes o entre setmana, i evitant els caps de setmana, quan l’afluència és més elevada. “Els comerciants estan molt eufòrics”, assenyalant que l’objectiu immediat és tornar a rebre “els nostres clients del dia a dia, que són superimportants per al Pas de la Casa”.
Sota l’objectiu que el Pas deixi de ser el gram damnificat
Més enllà de la celebració per la reobertura, el sector comercial considera que l’episodi ha d’obrir una reflexió de fons. Calvo ha defensat la necessitat d’impulsar “una reflexió conjunta” entre els comerciants i operadors econòmics del Pas de la Casa i el Govern per analitzar si cal adoptar mesures que permetin corregir situacions com la viscuda i, sobretot, per determinar “com en el futur tot això es pot afrontar” d’una manera “no tan severa”. Segons el president de l’UCAT, el Pas és “un punt de generació de riquesa per al país molt important” i “no se’l pot negligir de cap manera”. En aquest sentit, ha reivindicat que es reconegui el valor estratègic de la localitat, tant des del punt de vista econòmic com pel seu caràcter de poble d’alta muntanya i pol d’atracció turística.
Per la seva banda, Ramon ha situat el tall en un context de circumstàncies “bastant excepcionals”, amb un volum de pluges acumulades durant “més de dos mesos” que, segons ha ponderat, feia anys que no es veia. A més, ha assenyalat que “la part francesa no està tan ben cuidada com la part catalana”, tot i remarcar que França “ha posat tots els medis per intentar obrir-ho l’abans possible”. Tanmateix, ha recordat que l’afectació no ha estat exclusiva d’Andorra, sinó que també ha impactat municipis francesos com l’Hospitalet, concloent que, malgrat que “l’esforç s’ha fet”, hi ha factors “imponderables” i d’altres “més difícils d’entendre”, com les mobilitzacions agràries, les quals han contribuït a agreujar un hivern especialment complex.