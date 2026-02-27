Espot anuncia la reobertura de l’RN20 el 9 de març amb controls semafòrics i vigilància de moviments de terres

La carretera RN20 tornarà a estar operativa el pròxim dilluns 9 de març i ho farà amb un sistema de sensors connectats a semàfors per garantir la seguretat dels conductors. Els dispositius detectaran qualsevol moviment de terres o roques i, en cas d’incidència, activaran automàticament el semàfor en vermell per tallar la circulació en els dos sentits o alertar els vehicles perquè no hi accedeixin. En cas que el semàfor s’activi, la circulació quedarà interrompuda fins que els serveis tècnics verifiquin l’alerta i en determinin l’abast.
Tot i la posada en funcionament de la via, la problemàtica geològica derivada de l’esllavissada registrada fa poc més d’un mes no es dona per resolta de manera definitiva. “La resolució de la problemàtica no està resolta del tot, s’ha actuat en els punts més problemàtics”, ha admès el cap de Govern, Xavier Espot. En els trams restants, s’hi han instal·lat controls semafòrics similars als que operen en zones de muntanya amb risc d’allaus, els quals es poden activar “de manera molt puntual”.
En aquest context, Espot ha garantit que “la reobertura es podrà portar a terme plenament amb condicions de seguretat” i ha assegurat que, d’acord amb els informes tècnics disponibles, “es pot circular en les mateixes condicions de seguretat que tenia aquella carretera en el moment immediatament anterior a l’esllavissada”. Així mateix, ha subratllat que “si els tècnics francesos ens han dit que es pot tornar a circular és perquè és així” i ha advertit que, en cas que s’activi el semàfor en vermell i algun vehicle continuï circulant de manera imprudent, “és només responsabilitat de la persona”.
L’anunci arriba després de diversos contactes institucionals amb les autoritats franceses: “Ja fa uns dies que estem en contacte amb els polítics francesos i andorrans per reevaluar els processos d’avaluació per reobrir la carretera RN20”, ha explicat. En aquesta línia, ha detallat que “el Prefecte d’Occitània m’ha trucat i m’ha confirmat que la carretera es podrà reobrir el pròxim dilluns 9 de març”, una data que s’avança “un mes i una setmana” respecte a la previsió inicial de tres mesos, la qual havia estat qualificada d’“estimativa”.
El cap de Govern ha afirmat que la notícia s’ha de “celebrar”, atès que la via s’obrirà “en els dos sentits de la marxa”, fet que ha considerat “molt bo pel conjunt del Pas de la Casa i del sector de l’esquí”. En aquest sentit, ha destacat que el restabliment de la circulació resol “el no aïllament del Pas de la Casa i del conjunt d’Andorra per la via de França”. En relació amb el paquet d’ajuts activat arran del tall, el cap de Govern ha indicat que es mantindrà vigent com a mínim fins al restabliment de la circulació i que, a partir d’aleshores, se’n valorarà la continuïtat i l’encaix temporal perquè cobreixi el període afectat pel tancament.
Pel que fa a la resolució definitiva de la problemàtica geològica, Espot ha reconegut que els treballs estructurals no s’han pogut executar fins ara perquè haurien implicat “un tancament molt més llarg amb un impacte econòmic i a la societat”. Segons els informes tècnics, el termini per completar aquestes actuacions se situaria entre els 12 i els 18 mesos, a l’espera d’estudis més detallats. En resposta a preguntes dels mitjans, també ha apuntat que “podria ser” que la magnitud de la tragèdia no hagi estat tan important com inicialment es podia preveure.
Durant aquest període, caldrà efectuar talls puntuals per dur a terme la purga definitiva. “Encara no sabem com es faran, ni quant temps ni de quina manera”, ha admès, tot afegint que es procurarà escollir “el període de l’any que tingui menys impacte per a la nostra economia” i que la voluntat és consensuar amb les autoritats franceses el millor moment per executar aquestes obres i minimitzar-ne l’afectació. “Queda per determinar el temps de tancament i la resolució definitiva de la problemàtica geològica. Tenim temps per endavant”, ha conclòs.