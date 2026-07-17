Els càmpings mantenen el pols del turisme estranger, però esperen que el gruix de la temporada arribi a l’agost

A mitjans de juliol, molts càmpings d’Andorra ja estan preparats per rebre (o ja han rebut) als turistes que a ple estiu busquen passar un temps de calma en entorns rurals i més tranquils. Un flux de turistes que es manté molt similar respecte a anys anteriors, tot i que sí que es notaria la diferència entre el cap de setmana i la resta de dies. «Els caps de setmana sí que s’omple completament el càmping i totes les places estan completes. Durant la setmana, potser tenim un 60% o 65% d’ocupació«, apunten des del Càmping Valira, a Andorra la Vella.
Per altra banda, establiments com el Càmping Casal, a Canillo, es mostren més preocupats, tot i que esperen una pujada de cara al mes d’agost: «El juliol sempre està molt fluix, tot i que ho està especialment aquest any. A l’agost sempre hi ha gent. Funciona bé«, indiquen. Tanmateix, i pel que fa al perfil dels usuaris, ambdós càmpings asseguren que la majoria són turistes i que no hi ha gaire moviment intern per part dels locals.
«Són tot turistes. Anglesos, belgues, alemanys, algun que un altre espanyol sí que tenim, però molt anglès«, mentre que de l’altre costat mencionen països com Holanda o Bèlgica. En aquest sentit, una altra dada que ha sorprès els treballadors del Càmping Valira és que una gran part d’aquests turistes correspon a gent de la tercera edat: «Actualment, en aquest mes, el que més rebem són gent ja gran, o sigui, jubilats, segurament, o gent ja amb els seus 60 i escaig«.
Quotes d’estiu
Respecte al recent augment de les quotes d’estiu, les quals es van ampliar dimecres fins a les 250 a causa de les peticions del sector que van comunicar una manca de treballadors, les opinions estan dividides. Per una part, des de Càmping Valira consideren que el problema no radica en el nombre de quotes, sinó en la voluntat dels propis treballadors: «Sí que falta mà d’obra de restaurant, però el problema no són les quotes en si, sinó el fet que no hi ha gent que treballi«; per altra banda, des del Càmping Casal asseguren que no es veuen afectats per aquesta casuística, ja que «nosaltres, com que som molt petits, fem amb el personal que tenim«.