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Alex Montero Carrer
  • Societat
Tempora de màxima afluència turística

Govern amplia en 250 les quotes d’estiu després de les reclamacions i limita els permisos inicials a deu per empresa

Marsol defensa que "no podem permetre que negocis autoritzats no puguin donar servei" i confirma que la quota general encara no està decidida

Llum verda a una ampliació de 250 autoritzacions de la quota d’estiu amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de personal del sector empresarial durant els mesos de màxima afluència turística. La principal novetat és que, en una primera fase, cada empresa podrà obtenir un màxim de deu permisos, una limitació que, segons ha explicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, pretén evitar que les empreses més grans acaparin el contingent i garantir un repartiment «més equitatiu».

«Aprovem aquesta quota perquè ho demana i ho justifica el sector», ha afirmat Marsol, qui ha remarcat que la decisió s’ha pres després d’analitzar les necessitats que les empreses van traslladar a l’Executiu durant els darrers dies. «No podem permetre que empreses del país no donin servei si som un país turístic, ni que alguns restaurants s’hagin de plantejar tancar alguna planta», ha defensat, insistint que el Govern ha volgut ajustar el contingent «al que sigui estrictament necessari», mantenint «l’equilibri entre les necessitats reals del sector, la protecció del mercat laboral intern i un creixement sostenible». En aquest sentit, ha recordat que es tracta de treballadors de caràcter temporal que abandonaran el país a finals d’octubre o principis de novembre.

«No podem permetre que empreses del país no donin servei si som un país turístic, ni que alguns restaurants s’hagin de plantejar tancar alguna planta» – Conxita Marsol

Altrament, i pel que fa a una possible ampliació de la quota general, especialment reclamada pel sector de la construcció, Marsol ha confirmat que encara no s’ha pres cap decisió: «Està sobre la taula», ha reconegut, tot explicant que Interior continua analitzant les demandes dels diferents sectors abans de determinar si cal incrementar també aquest contingent. La titular d’Habitatge ha diferenciat, però, els dos contingents. «La quota temporal comporta que aquestes persones venen fins al novembre i després marxen. La quota general és un altre procediment i implica creixement del país a nivell de població», ha argumentat.

Qüestionada, però, per la hipòtesi plantejada per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), qui vincula la manca de personal amb l’entrada en vigor de l’Entry/Exit System, Marsol ha evitat donar-la per bona: «No sabem si el problema està aquí», ha admès, tot recordant que les persones que venen a treballar a Andorra «han de complir els requisits i portar el segell Schengen». Amb tot, sí que ha apuntat que «vas a Espanya o a França i a tot arreu hi ha problemes a l’hostaleria. És una manca de mà d’obra comuna als països de l’entorn».

Finalment, Marsol també ha avançat que el Govern continua treballant en el reglament que haurà de regular les noves grans implantacions comercials. La futura normativa exigirà que els promotors justifiquin les necessitats de personal i acreditin on s’allotjaran els treballadors abans d’obtenir l’autorització per iniciar el projecte. Segons ha indicat, aquest reglament podria estar enllestit entre els mesos de setembre i octubre.

La posada en marxa de l’Entry/Exit podria haver estat una de les causes de la manca de personal a l’estiu

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