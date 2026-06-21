Els cabals dels rius del Principat remunten al maig després d’una dècada marcada per la sequera més recent

Els rius d’Andorra durant el mes de maig van tenir un cabal superior a la mitjana dels darrers deu anys, un fet que consolida la recuperació després del període de sequera que va afectar el país en anys anteriors. Segons les dades del Butlletí Mensual de Seguiment del Recurs Hídric del Principat d’Andorra, el cabal mitjà registrat durant el mes de maig d’aquest 2026, a l’estació de Borda Sabaté, ha estat de gairebé 20 metres cúbics per segon, per sobre de la mitjana de referència del maig de l’última dècada (2016-2025), de la mateixa estació, situada en 18 metres cúbics per segon.
La diferència és encara més significativa si es compara amb el maig del 2025, quan el cabal mitjà es va situar en només 13 metres cúbics per segon a Borda Sabaté. El maig del 2024 va ser de 14 metres cúbics per segon i el 2023 va ser de 7 m³/s. «Estem bé comparat amb els darrers deu anys, hem superat el període de referència», ha destacat l’investigador de l’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Oriol Travesset. Segons explica, les dades confirmen que els recursos hídrics han recuperat nivells habituals després de diversos anys marcats per la manca de precipitacions.
Travesset recorda que el país va travessar un període de sequera que va afectar de manera notable els cabals fluvials. Tot i això, la situació va començar a revertir-se a partir del 2024. «Vam tenir un període de sequera i a partir del 2024 i 2025 hi va haver una recuperació. L’any passat el cabal ja es va normalitzar i la recuperació total l’hem començat a veure aquest mes de febrer», ha assenyalat.
«Estem bé comparat amb els darrers deu anys, hem superat el període de referència» – Orio Travesset
La millora està estretament relacionada també amb les precipitacions registrades durant els primers mesos de l’any. El mes de gener l’estació central de FEDA va recopilar 136,3 mil·límetres d’aigua, mentre que el gener del 2025 en van ser 26,2 mm. El febrer d’aquest any el pluviòmetre de la mateixa estació va registrar 98 mm, en canvi, el febrer de l’any passat 21,7 mm només.
A aquesta situació s’hi va afegir un episodi destacat a principis de maig amb la combinació del desglaç. «A principis de maig vam tenir un desgel important», ha relatat Travesset. El mes de maig va ser especialment càlid i sec, ja que hi va haver onze dies en què la temperatura va superar els 25 graus. De fet, aquesta primavera ha estat la més càlida des de 1950, atenent que durant l’abril i el maig, un de cada tres dies es va registrar una anomalia de temperatura superior als 5 graus. La temperatura més alta va ser de 33,1 graus el maig, un aspecte que va generar temperatures màximes diàries rècord com les del 2022, segons dades del Butlletí Climàtic de Govern.
Això va propiciar el desgel d’una temporada hivernal que ha arribat a acomular gruixos de neu fins a 3,50 metres a l’estació de Sorteny. Tot plegat va fer que el 4 de maig es produís el pic de cabal més alt a l’estació de Borda Sabaté, que va ser de 44 metres cúbics per segon. Per comparar-ho, aquest 17 de juny el cabal màxim diari es va situar al voltant dels 10 metres cúbics per segon.
Tot i tractar-se d’un episodi destacat, les xifres encara queden lluny dels màxims registrats durant la darrera dècada. Segons les dades de seguiment hidrològic, el valor màxim de cabal mensual mitjà des del 2016 es va registrar el maig del 2018, quan es van assolir els 32 metres cúbics per segon. Pel que fa al cabal instantani màxim, el rècord es manté des del 10 de maig del 2016, amb un pic de 125 metres cúbics per segon.
Malgrat no arribar a aquests extrems, els valors observats d’enguany confirmen la recuperació dels recursos hídrics després dels anys de sequera i situen els cabals per sobre de la mitjana registrada entre el 2016 i el 2025.