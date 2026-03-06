Els Bombers preveuen renovar la flota en sis anys i afrontar el relleu generacional amb un 30% de jubilacions

El cos de bombers d’Andorra ha celebrat aquest divendres la diada del seu patró, Sant Joan de Déu, una jornada dedicada a reconèixer la tasca i la professionalitat dels membres del servei. L’acte ha estat marcat enguany pel repte del relleu generacional que afronta el cos, amb la previsió que un 30% dels efectius es jubilin durant els pròxims cinc anys, així com la millora de la flota que, segons ha expressat el director del cos, Jordi Farré, es duria a terme en sis anys.
El director del cos ha fet valdre durant el seu discurs “els valors de servei i entrega que representa el nostre patró” i ha remarcat que la jornada és també un moment per reconèixer l’esforç col·lectiu dels bombers. Farré ha destacat la col·laboració constant amb altres serveis d’emergència i seguretat, com la policia i altres cossos operatius, i ha insistit en la necessitat de continuar reflexionant sobre el model de cos que es vol per al futur, tant en l’àmbit operatiu com en el de gestió.
Un dels principals reptes és l’envelliment progressiu de la plantilla. Segons ha explicat Farré, la mitjana d’edat actual del cos és de 48 anys, una xifra que s’ha mantingut pràcticament estable durant la darrera dècada. Tot i això, ha advertit que en cinc anys es preveu la jubilació d’un 30% dels efectius. “No diria que el cos estigui envellit, perquè tenim un potencial humà i físic molt important, però és cert que en el seu moment hi va haver una entrada important de personal i ara aquestes persones estan arribant a l’edat de jubilació”, ha afirmat.
Aquest procés implicarà convocar concursos de manera continuada per garantir el relleu. De fet, el director ha detallat que aquest any es preveuen cinc jubilacions, sis l’any vinent i set el següent. “Serà un repte perquè publicar tants concursos seguits no ho havíem fet mai”, ha reconegut. En aquest sentit, ha avançat que la setmana vinent es publicarà un nou edicte per contractar sis bombers i bomberes, amb l’objectiu de mantenir el nivell operatiu del cos. Farré també ha destacat que, fins ara, els concursos han tingut una bona participació i que confia que l’interès per accedir al cos es mantingui. Tanmateix, no ho sabran fins a veure la recepció de l’edicte de la setmana següent, tot i que esperen que “continuï havent-hi l’interès que sempre hi ha hagut per entrar al cos de bombers”.
Durant l’acte també s’ha destacat que el cos continua reforçant la plantilla. En els darrers mesos s’ha completat un nou concurs intern, tres concursos d’oposició i la incorporació de set membres. Amb aquestes noves incorporacions, el cos suma ja 119 efectius, entre els quals dues dones que s’han integrat recentment al servei, una d’elles la millor de la seva promoció.
Pel que fa a l’activitat operativa, el cos de bombers va gestionar durant el 2025 un total de 4.600 serveis operatius i prop de 16.000 expedients administratius. També es van efectuar 2.200 transports sanitaris i de persones. Entre les intervencions, els accidents van representar el 27% del total, mentre que es van registrar 1.242 assistències tècniques (al voltant del 10%). A més, es van comptabilitzar 229 incendis, que van suposar prop del 5% de l’activitat, i 238 rescats, dels quals 145 es van produir en entorns de muntanya.
Millorar la flota de vehicles
Paral·lelament al reforç del personal, el cos també treballa en la modernització dels seus equipaments. Farré ha confirmat que el Govern ha reafirmat el seu compromís per renovar progressivament la flota de vehicles d’emergència. “Tenim camions que tenen una antiguitat superior als trenta anys i, en la mesura del possible, intentarem any rere any anar renovant els més vells”, ha explicat. Tot i això, ha volgut deixar clar que l’estat actual dels vehicles no és preocupant. “Compleixen perfectament la seva funció, però és evident que amb trenta anys de decalatge la tecnologia dels camions d’emergència ha evolucionat i necessitem estar també amb material actualitzat”, ha afegit.
Un hivern de rescats
Pel que fa a la gestió dels rescats i els serveis facturables, Farré ha indicat que no disposa de dades exactes sobre els imports recuperats, però ha admès que només s’acaba cobrant una petita part dels expedients tramitats. Segons ha explicat, molts dels casos impliquen persones estrangeres, fet que dificulta la recaptació. El director ha recordat que el sistema de rescabalament es va introduir amb una voluntat principalment dissuasiva i no recaptatòria. En aquest sentit, ha avançat que la voluntat del cos i del ministeri de l’Interior és ajustar la normativa perquè només es cobrin aquells rescats que siguin conseqüència d’una negligència o una imprudència. “No qualsevol rescat, sinó aquells que són fruit d’una negligència o d’un desconeixement del medi”, ha precisat, amb l’objectiu d’evitar conductes de risc que puguin posar en perill tant les víctimes com els equips de rescat.
En aquest sentit, durant l’acte, el cap de Govern, Xavier Espot, ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana. “Si una cosa ens ha recordat aquest hivern, és que hem de ser responsables abans d’anar a la muntanya”, ha reiterat, tot ha fet una crida a la prudència després de diverses intervencions recents en situacions de risc. En aquest sentit, ha volgut reconèixer especialment la tasca del departament de prevenció, que ha qualificat de clau perquè Andorra continuï sent un país segur.
En paral·lel, el cos també participa en l’actualització de la normativa d’incendis. Farré ha explicat que es tracta d’una feina multidisciplinària en la qual participen diferents departaments, entre ells seguretat industrial, la policia i els mateixos bombers. Durant els darrers mesos s’han mantingut diverses reunions per començar a definir el nou reglament. “Hem començat a posar negre sobre blanc el que ha de ser aquesta normativa”, ha indicat.
Un acte ple de guardons i reconeixements
L’acte institucional ha comptat també amb la presència d’Espot i de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné. Espot ha destacat que ser bomber “és molt més que una professió, és una vocació i una gran capacitat de sacrifici”, i ha subratllat que el cos és “una peça fonamental per al país i una garantia de seguretat per a la població”. El cap de Govern ha remarcat que el cos viu actualment un moment de relleu generacional que representa alhora un repte i una oportunitat per reforçar el servei públic.
Per la seva banda, la ministra Molné ha remarcat que la jornada serveix per reconèixer “la tasca imprescindible dels bombers”, que ha qualificat d’exemple de solidaritat i compromís amb la societat. També ha destacat l’avenç en la incorporació de dones al cos i la voluntat del Govern de continuar reforçant la capacitat operativa del servei.
Durant l’acte s’han lliurat set diplomes als membres de la nova promoció que han completat la seva formació, així com sis reconeixements a intervencions destacades. Entre aquestes, s’ha distingit una actuació de rescat d’una víctima soterrada en què van participar un bomber i el seu gos de recerca, així com l’equip de voluntaris que van anar a fer tasques d’extinció a Astúries, Espanya, durant els incendis de l’estiu de l’any passat.