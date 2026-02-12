Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un arbre amb branques trencades a causa del temporal, en un aparcament urbà. | Lector
Elena Hernández Molina
Temporal de vent al país

Els bombers atenen fins a 15 trucades en poc més de quatre hores a causa de les fortes ventades d’aquest dijous

Les ratxes de vent provoquen caiguda d’arbres i desestabilització d’elements a diversos punts mentre els comuns activen mesures preventives

El Cos de Bombers ha atès aquest matí una dotzena d’incidències relacionades amb el fort temporal de vent que ha afectat el país, segons han confirmat fonts oficials del cos a EL PERIÒDIC. Els avisos han començat a rebre’’s a partir de les 08.00 hores i s’han concentrat sobretot fins a les 12.30 hores. En total, els Bombers han rebut entre quinze i setze trucades, moltes d’elles vinculades a un mateix servei, de les quals n’han gestionat aproximadament dotze. La majoria d’actuacions han estat provocades per la caiguda o desestabilització de lloses, claraboies, plaques solars i altres elements estructurals arran de les fortes ratxes de vent.

Una de les intervencions més destacades s’ha produït quan un arbre ha caigut sobre tres vehicles a la carretera general, davant de l’Estadi Nacional, en plena hora punta. L’incident ha obligat a tallar parcialment la via i ha generat afectacions al trànsit, en diferents punts de la xarxa viària, a primera hora del matí fins que s’ha pogut retirar l’arbre i normalitzar la circulació. No hi ha hagut ferits, tot i que una de les ocupants ha patit una crisi d’ansietat i ha estat atesa per una de les ambulàncies desplaçades fins al lloc dels fets. A la zona també s’hi han mobilitzat efectius del COEX, la policia, del Comú d’Andorra la Vella i dues dotacions de Bombers.

[Amb vídeos]: L’avinguda Salou queda tallada arran de la caiguda d’un arbre que causa danys a diversos vehicles

Llegir

Els Bombers també han actuat a la plaça de la Germandat, a Sant Julià de Lòria, on diverses plaques solars acumulades en un edifici en obres han estat desplaçades pel vent. Una d’elles ha caigut a la via pública, fet que ha obligat a acordonar l’espai mentre es feien tasques de sanejament a la coberta.

Un altre dels primers avisos del matí ha estat a l’Escola Andorrana de Santa Coloma, on una peça de grans dimensions situada a la teulada del pati superior havia quedat despenjada i en equilibri. L’actuació s’ha coordinat amb el servei de manteniment del centre per garantir la seguretat dels alumnes.

Un agent del Servei de Circulació treballant per descongestionar les cues a l’avinguda Meritxell, arran de la desviació del trànsit de l’avinguda Salou. | Marvin Arquíñigo

D’altra banda, des del Comú d’Andorra la Vella han confirmat petites intervencions en punts com el Rec de l’Obac o el carrer Gil Torres, amb algun arbre torçat i treballs de neteja i adequació. En aquest sentit, han assenyalat que es manté una vigilància activa davant possibles noves incidències.

Des del Cos de Bombers també han detallat que la major part de les actuacions s’han concentrat a les parròquies centrals i baixes, amb alguna incidència puntual a Escaldes-Engordany, mentre que a les parròquies altes no s’han registrat avisos destacats. Així ho ha confirmat el servei de circulació d’Ordino, el qual ha indicat que no ha rebut cap trucada relacionada amb el temporal i que el vent ha estat de menor intensitat a la parròquia.

Per la seva banda, el Comú de Canillo ha activat diverses mesures preventives davant la previsió de fortes ventades. S’ha contactat amb responsables d’obres privades i comunals perquè adoptin les mesures de seguretat pertinents, s’ha tancat la zona arbrada del càmping Pla i també el mirador del Quer com a mesura de precaució.

Restes dels arbres caiguts a l’avinguda Salou després de la intervenció dels Bombers. | Marvin Arquíñigo
Un dels vehicles danyats per la caiguda d’arbres a causa del fort vent d’aquest matí. | Lector
Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Els demandants en recerca pugen un 13,6% al gener fins a 225 persones mentre baixen les ofertes de feina
Tres propietaris de Canillo rebutgen el telefèric de l’Armiana i refusen que el giny sobrevoli les seves finques
[Amb vídeos]: L’avinguda Salou queda tallada arran de la caiguda d’un arbre que causa danys a diversos vehicles

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Casal atribueix la caiguda de l’arbre a un cúmul de factors meteorològics i anuncia un tall preventiu aquesta nit
  • Societat
El temporal obliga a tancar l’accés a Andorra des de França i restringir la circulació aquest cap de setmana
  • Societat
El Servei Meteorològic estén l’avís taronja per fort vent després de marcar ràfegues superiors a les previstes
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Tres propietaris de Canillo rebutgen el telefèric de l’Armiana i refusen que el giny sobrevoli les seves finques
  • Parròquies, Societat
La Massana, Encamp, Canillo i Escaldes trauran un edicte per fer un estudi dels diferents llocs de treball dins el comú
  • Parròquies, Societat
Alcobé suspèn per decret una activitat amb vehicles a la Coma de Ransol en una zona catalogada d’alt risc d’allaus
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu