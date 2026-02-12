Els bombers atenen fins a 15 trucades en poc més de quatre hores a causa de les fortes ventades d’aquest dijous

El Cos de Bombers ha atès aquest matí una dotzena d’incidències relacionades amb el fort temporal de vent que ha afectat el país, segons han confirmat fonts oficials del cos a EL PERIÒDIC. Els avisos han començat a rebre’’s a partir de les 08.00 hores i s’han concentrat sobretot fins a les 12.30 hores. En total, els Bombers han rebut entre quinze i setze trucades, moltes d’elles vinculades a un mateix servei, de les quals n’han gestionat aproximadament dotze. La majoria d’actuacions han estat provocades per la caiguda o desestabilització de lloses, claraboies, plaques solars i altres elements estructurals arran de les fortes ratxes de vent.
Una de les intervencions més destacades s’ha produït quan un arbre ha caigut sobre tres vehicles a la carretera general, davant de l’Estadi Nacional, en plena hora punta. L’incident ha obligat a tallar parcialment la via i ha generat afectacions al trànsit, en diferents punts de la xarxa viària, a primera hora del matí fins que s’ha pogut retirar l’arbre i normalitzar la circulació. No hi ha hagut ferits, tot i que una de les ocupants ha patit una crisi d’ansietat i ha estat atesa per una de les ambulàncies desplaçades fins al lloc dels fets. A la zona també s’hi han mobilitzat efectius del COEX, la policia, del Comú d’Andorra la Vella i dues dotacions de Bombers.
Els Bombers també han actuat a la plaça de la Germandat, a Sant Julià de Lòria, on diverses plaques solars acumulades en un edifici en obres han estat desplaçades pel vent. Una d’elles ha caigut a la via pública, fet que ha obligat a acordonar l’espai mentre es feien tasques de sanejament a la coberta.
Un altre dels primers avisos del matí ha estat a l’Escola Andorrana de Santa Coloma, on una peça de grans dimensions situada a la teulada del pati superior havia quedat despenjada i en equilibri. L’actuació s’ha coordinat amb el servei de manteniment del centre per garantir la seguretat dels alumnes.
D’altra banda, des del Comú d’Andorra la Vella han confirmat petites intervencions en punts com el Rec de l’Obac o el carrer Gil Torres, amb algun arbre torçat i treballs de neteja i adequació. En aquest sentit, han assenyalat que es manté una vigilància activa davant possibles noves incidències.
Des del Cos de Bombers també han detallat que la major part de les actuacions s’han concentrat a les parròquies centrals i baixes, amb alguna incidència puntual a Escaldes-Engordany, mentre que a les parròquies altes no s’han registrat avisos destacats. Així ho ha confirmat el servei de circulació d’Ordino, el qual ha indicat que no ha rebut cap trucada relacionada amb el temporal i que el vent ha estat de menor intensitat a la parròquia.
Per la seva banda, el Comú de Canillo ha activat diverses mesures preventives davant la previsió de fortes ventades. S’ha contactat amb responsables d’obres privades i comunals perquè adoptin les mesures de seguretat pertinents, s’ha tancat la zona arbrada del càmping Pla i també el mirador del Quer com a mesura de precaució.