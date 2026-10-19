Els bombers aixequen les mesures de protesta, però reclamen a l’Executiu un calendari per complir els acords assolits

El SIB A-118 ha acordat aixecar les mesures de protesta que mantenia actives després que la majoria dels afiliats consultats hagin avalat posar fi a les accions de pressió a partir d’aquest mateix dilluns, 19 d’octubre. La decisió arriba després de les reunions mantingudes amb Govern durant les darreres setmanes i de la formalització d’un acord de compromisos en matèria de seguretat i condicions de servei, el qual el col·lectiu valora favorablement. Tanmateix, el sindicat sí que recorda, alhora que adverteix, que encara cal concretar els terminis d’execució perquè els compromisos adquirits es tradueixin en millores efectives.
La decisió suposa posar fi a unes mesures que havien impulsat davant la manca d’avenços en les negociacions amb l’Executiu i que incloïen deixar de fer hores extraordinàries voluntàries i formacions externes. Així, durant les darreres setmanes s’han anat fent diverses reunions per tal d’acostar postures, sent una de les més ‘significatives’ la tinguda lloc a principis d’octubre, quan els representants del SIB A-118 es van trobar amb el cap de Govern, Xavier Espot; el ministre de Funció Pública, Marc Rossell, i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné. La trobada va permetre avançar en qüestions relacionades amb el pla de carrera, la seguretat laboral i les condicions dels professionals, tot i que el col·lectiu va decidir, encara, mantenir les mesures de pressió.
Entre els principals avenços anunciats destacava el reconeixement de l’1,67% anual per cada any treballat en el reposicionament salarial previst en el nou pla de carrera, davant de l’1,33% plantejat inicialment per l’Executiu. La seva aplicació es va fixar en dues fases, amb un 40% el 2027 i el 60% restant el 2028, mentre que els professionals incorporats abans del 2010 podrien accedir al 100% ja el 2027 si acreditaven la formació obligatòria corresponent. A més, també es va avançar en el bloc de seguretat i salut laboral, amb compromisos relacionats amb la descontaminació, els equips de protecció individual, la vigilància de la salut i el desplegament de la normativa corresponent.
Val a dir, però, que altres qüestions, com la cotització a la Mútua i el còmput de les especialitats de cara a la jubilació, continuaven pendents d’estudi (semblaria ser que encara no s’ha pogut arribar a un acord entre els principals actors implicats). Tanmateix, el SIB A-118 ha reconegut la predisposició a escoltar les reivindicacions del col·lectiu i a buscar solucions, insistint també en la necessitat de concretar els terminis d’aplicació dels acords assolits: «Emplaçem Govern a establir conjuntament les reunions i els mecanismes de seguiment necessaris per concretar el calendari d’execució dels compromisos i vetllar perquè es tradueixin en millores efectives».
Finalment, el SIB A-118 ha agraït als afiliats la participació i l’esforç mantingut durant el període de mobilitzacions, una implicació que considera determinant per avançar en les reivindicacions del col·lectiu. Així, l’ens sindical referma la seva disposició a continuar treballant amb l’Executiu «des del diàleg, la responsabilitat i el respecte als compromisos assumits», amb l’objectiu de millorar les condicions dels professionals, la seguretat en les intervencions i la qualitat del servei a la ciutadania.