Un home és detingut per exhibir un ganivet i amenaçar diverses persones en un local nocturn i una benzinera

La Policia ha detingut un home no resident de 41 anys com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, per port il·legal d’arma, i contra la llibertat, per amenaces. Els fets van tenir lloc dijous a la nit en un establiment d’oci nocturn a Andorra la Vella, on l’home hauria exhibit un ganivet a la barra i hauria amenaçat la resta de clients.
Segons fonts policials, l’home va guardar l’arma blanca i es va desplaçar amb cotxe fins a una estació de servei, on presumptament la va tornar a exhibir davant de diverses persones que es trobaven a l’exterior de la benzinera. Els agents el van detenir immediatament i li van comissar el ganivet, el qual tenia una fulla de vuit centímetres. A més, l’arrestat conduïa sota els efectes de l’alcohol, amb una taxa de 0,79, la qual constitueix una infracció administrativa.
Codi lila a Escaldes-Engordany
Aquest cap de setmana, el cos d’ordre també ha detingut un home de 49 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’arrest es va produir dissabte a la nit, després que l’hospital activés un codi lila i l’exparella de l’home interposés una denúncia per una presumpta agressió.