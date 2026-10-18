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  • El mercat de segona mà reuneix 80 parades. | Comú de la Massana
Alex Montero Carrer
12 anys de trajectòria

El Vide Dressing tanca amb una elevada afluència de visitants i més de la meitat dels productes exposats venuts

El mercat de segona mà reuneix 80 parades i obté una valoració mitjana de quatre sobre cinc entre els visitants, molts dels quals preveuen tornar-hi

El Vide Dressing de la Massana ha tancat una nova edició amb una elevada afluència de públic durant tot el cap de setmana i una percepció positiva pel que fa al volum de vendes. El mercat de roba i complements de segona mà, el qual enguany celebra 12 anys de trajectòria, ha reunit 80 parades repartides entre els espais de la Closeta i les Fontetes. Tot i que encara no es disposa de dades definitives sobre les transaccions, l’organització estima que s’ha venut més de la meitat dels productes exposats.

Una de les novetats d’aquesta edició ha estat la realització d’una enquesta entre els assistents per conèixer-ne el perfil i el grau de satisfacció. Segons els resultats, el grup més nombrós correspon a dones d’entre 35 i 54 anys, encara que també s’ha registrat una presència destacada de públic jove. Pel que fa als hàbits de compra, la majoria dels enquestats han adquirit entre una i cinc peces, mentre que aproximadament un 20% n’han comprat més de sis.

Les valoracions recollides situen la satisfacció mitjana en quatre punts sobre cinc, amb una àmplia majoria de participants que manifesten la voluntat de tornar al mercat en futures edicions. Quant a l’afluència, els moments de més activitat s’han concentrat divendres a la tarda, coincidint amb la jornada inaugural, i diumenge al matí. Des de l’organització també s’apunta que la pluja podria haver afavorit les visites, atès que totes les parades es troben en espais coberts.

«Hem assolit el doble objectiu de donar una segona vida als productes i dinamitzar la parròquia durant tot el cap de setmana», ha assegurat la consellera Bet Rossell, apuntant que, més enllà de les vendes, el Vide Dressing manté el seu vessant solidari mitjançant la col·laboració amb Carisma. Una part de les peces que no s’han venut són lliurades a aquesta entitat perquè es puguin comercialitzar posteriorment a la seva botiga solidària de segona mà. La pròxima cita del calendari serà del 13 al 15 de novembre amb el VideSport, una nova edició del mercat sostenible dedicada específicament als articles esportius de diferents disciplines.

ANDORRA LA VELLA 16/10/2026 VIDE DRESSING A LA CLOSETA I A LES FONTETES. FOTO: EDUARD COMELLAS. COMÚ DE LA MASSANA.

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