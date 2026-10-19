Espot torna a vincular la data del referèndum sobre l’Acord al Parlament Europeu i a les eleccions del 2027

Sense sortir-se’n de la línia de les darreres setmanes (o inclús mesos ja), el cap de Govern, Xavier Espot, ha condicionat el calendari del referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea al pronunciament del Parlament Europeu i a les eleccions generals previstes per a principis del 2027. Així, i durant el discurs pronunciat a Brussel·les, en el marc de la signatura del text, ha defensat que «no s’ha d’accelerar un procés en detriment de l’altre, sinó procurar que cada decisió es prengui en el moment més adequat i pugui ser plenament compresa pels ciutadans», explicant que el següent pas serà presentar l’Acord al Parlament Europeu perquè hi doni el seu consentiment, un tràmit determinant per establir quan es podrà convocar la consulta.
«El nostre objectiu és articular de manera coherent el calendari institucional europeu i el nostre calendari democràtic, evitant, en la mesura del possible, la coincidència de dues grans campanyes polítiques», ha assenyalat el mandatari governamental, qui, una vegada més, ha evitat concretar una data per a la votació ciutadana. Tanmateix, sí que ha assegurat que es manté el compromís de portar la consulta a les urnes: «Els governs successius, així com els membres reunits en el Pacte d’Estat per a la Unió Europea, han mantingut el compromís de sotmetre el text final a un referèndum consultiu, el resultat del qual serà considerat políticament vinculant», ha afirmat, en al·lusió també a les crítiques dels darrers dies des de diversos sectors de l’esfera social i política.
«La signatura d’avui constitueix una etapa important, que marca la culminació formal de les negociacions i obre la fase que ha de conduir la Unió Europea a la conclusió de l’Acord» – Xavier Espot
En aquest sentit, Espot també ha remarcat que «el calendari polític andorrà no limita en res els procediments de San Marino ni els de la Unió Europea. L’acord preveu diferents possibilitats d’aplicació provisional d’algunes de les seves disposicions, permetent així que cada procés institucional segueixi el seu ritme dins d’un marc comú establert». Així, ha aprofitat la seva intervenció per recordar també que les negociacions van començar el 2015 i van concloure el desembre del 2023, abans que el text iniciés el recorregut intern de les institucions comunitàries. «Aquest procés ha estat llarg, però també necessari per garantir la solidesa política i jurídica de l’acord. La signatura d’avui constitueix, per tant, una etapa important, que marca la culminació formal de les negociacions i obre la fase que ha de conduir la Unió Europea a la conclusió de l’Acord», ha defensat.
«L’Acord concerneix la nostra relació amb el mercat interior europeu. Preveu la integració progressiva de la legislació pertinent, afavoreix un entorn econòmic més previsible i més homogeni i obre noves perspectives tant per a les empreses com per als ciutadans. Per a Andorra, és també un instrument essencial de diversificació econòmica i de reforç de la nostra resiliència», ha exposat el cap de l’Executiu, qui també ha situat el pacte dins de la voluntat d’Andorra d’estrènyer els vincles polítics amb Europa: «La seva importància va molt més enllà de l’economia. Es tracta d’un compromís polític que reflecteix la voluntat d’Andorra d’apropar-se més al projecte europeu tot preservant les seves especificitats. Els estats de petita dimensió territorial formen part integrant de la història, de l’economia i de la vida política d’Europa».
«Aquesta nova fase exigirà la incorporació progressiva d’un volum substancial de legislació europea, el reforç dels nostres recursos i de les nostres capacitats administratives» – Xavier Espot
Tanmateix, el mandatari no ha pogut evitar reconèixer que la futura aplicació de l’Acord comportarà un esforç d’adaptació per part de les institucions i del teixit empresarial. «Aquesta nova fase exigirà la incorporació progressiva d’un volum substancial de legislació europea, el reforç dels nostres recursos i de les nostres capacitats administratives, l’acompanyament i l’adaptació dels sectors econòmics», ha detallat, assegurant, però, que «Andorra està preparada per afrontar aquest repte, però també sap que pot comptar amb els seus socis». «Aquest Acord és el començament d’una nova etapa de la nostra relació política amb la Unió Europea […] És una nova oportunitat de demostrar que els estats de petita dimensió poden ser socis europeus fiables, constructius i plenament compromesos», ha conclòs Espot.