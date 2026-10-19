Brussel·les evita parlar de renegociar l’Acord si guanya el ‘no’ al referèndum i defensa que Andorra s’integri a Europa

El vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, ha evitat aclarir si la Unió Europea estaria disposada a renegociar l’Acord d’associació amb Andorra en cas que el ‘no’ s’imposés en el futur referèndum. I és que, en ser directament preguntat per aquesta possibilitat durant la roda de premsa posterior a la signatura del text, celebrada aquest dilluns a Brussel·les, el representant europeu ha expressat que «confio plenament en el criteri dels andorrans i sé que les campanyes dels referèndums sempre són molt difícils», tot advertint que, segons la seva experiència, «molt sovint, la qüestió que se sotmet a votació no és la que realment acaba centrant el debat».
En aquest sentit, Šefčovič ha assegurat que les institucions europees confien en el cap de Govern, Xavier Espot, i que estan disposades a facilitar els arguments i les explicacions que siguin necessaris durant el procés, tot i que, anant inclús més enllà, ha defensat la conveniència de l’Acord per al Principat. «Després de tots aquests esforços i d’un acord que ha tingut en compte totes les particularitats imaginables d’Andorra, crec que la millor decisió per als andorrans seria formar part de la gran família europea», ha afirmat, remarcant, però, que «sempre respectem la voluntat de la ciutadania», sense pronunciar-se sobre la possibilitat de reprendre les negociacions.
«Les empreses estan esperant que passi cada minut perquè aquests acords entrin en aplicació provisional i puguin tenir ple accés al mercat interior de la Unió Europea» – Maroš Šefčovič
«Vivim un moment de la història en què la dimensió torna a ser important», ha assenyalat el vicepresident executiu de la Comissió Europea durant la seva intervenció d’aquest dilluns, considerant encertada la decisió del Principat i San Marino d’establir una relació tan estreta com sigui possible amb la UE. En aquesta línia, ha afirmat que els ciutadans dels dos països seran els primers beneficiaris de l’acord, ja que podran accedir a noves oportunitats per estudiar, treballar i viure en territori europeu. «Les empreses estan esperant que passi cada minut perquè aquests acords entrin en aplicació provisional i puguin tenir ple accés al mercat interior de la Unió Europea», ha exposat Šefčovič.
A més, ha remarcat que aquest espai ofereix unes normes comunes i seguretat jurídica per a les empreses, i comparant el nivell d’accés amb el que tenen Noruega, Islàndia i Liechtenstein. Així, Šefčovič ha agraït a Espot i Beccari la tasca desenvolupada durant les negociacions i ha reconegut les dificultats per compatibilitzar la legislació europea amb les particularitats dels dos països. «De vegades vam haver de trobar la manera de fer-ho plenament compatible amb la legislació europea i, al mateix temps, respectar les especificitats de països com San Marino i Andorra», ha explicat. Segons el representant europeu, sense la capacitat política i diplomàtica dels negociadors no hauria estat possible arribar a l’entesa, la qual ha qualificat de beneficiosa per a totes les parts.