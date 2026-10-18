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  • El programa acumula 2.272 mamografies durant els primers nou mesos del 2026. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Dia Mundial contra el Càncer de Mama

El SAAS detecta 64 casos nous de càncer de mama fins al setembre, vuit d’ells a través del programa de detecció precoç

El programa acumula 2.272 mamografies durant els primers nou mesos del 2026 i ha permès identificar 191 casos des de la implantació, el 2008

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha comptabilitzat 64 casos nous de càncer de mama entre l’1 de gener i el 30 de setembre d’aquest 2026, dels quals vuit s’han identificat a través del programa de detecció precoç impulsat pel Ministeri de Salut (el 12,5% dels diagnòstics registrats). Pel que fa a l’any anterior, el SAAS va registrar 84 casos nous durant el conjunt del 2025, dels quals 18 es van detectar mitjançant el cribratge poblacional, una proporció del 21,4%.

El programa de detecció precoç, en funcionament des del 2008, s’adreça a les dones d’entre 50 i 74 anys i té com a objectiu identificar possibles tumors en fases inicials. Durant els primers nou mesos d’enguany, coincidint amb l’inici de la desena ronda del programa, corresponent al període 2026-2027, s’han efectuat 2.272 mamografies, les quals han permès detectar els vuit casos esmentats. Des de la seva implantació, el nombre acumulat de càncers identificats a través d’aquest sistema arriba als 191.

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En la novena ronda, desenvolupada entre el 2024 i el 2025, es van practicar un total de 7.123 mamografies i es van detectar 28 casos. Si es consideren únicament les dades del 2025, es van dur a terme 3.589 exploracions mamogràfiques, amb 18 diagnòstics positius. El procediment de participació comença amb l’enviament d’una carta a les dones que es troben dins de la franja d’edat establerta, en què se’ls ofereix la possibilitat de fer-se una mamografia.

Quan el resultat no presenta anomalies, la pacient torna a ser convocada al cap de dos anys. En canvi, si l’exploració identifica alguna alteració que requereix un estudi més aprofundit, se n’informa la dona i es programen les proves complementàries corresponents. A més, en el desenvolupament del programa participen diferents centres radiològics del país, i les mamografies són examinades per dos radiòlegs, els quals estableixen el resultat per consens. Per resoldre dubtes o obtenir informació sobre el cribratge, Salut posa a disposició de la ciutadania el telèfon 867 785 i l’adreça electrònica programamama@govern.ad.

Coincidint amb la jornada mundial de sensibilització, Salut també recorda la importància de mantenir hàbits saludables, com seguir una alimentació equilibrada, practicar activitat física i evitar el consum de substàncies tòxiques. Així mateix, insisteix en el paper de l’autoexploració mamària, els controls periòdics i la necessitat de consultar un professional mèdic davant de qualsevol anomalia detectada, tenint en compte que les possibilitats de curació augmenten quan la malaltia es diagnostica de manera precoç.

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