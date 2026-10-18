Leo Primal carrega contra el mirador: «No té cap mena de lògica transformar la muntanya en un parc d’atraccions»

L’esportista i creador de contingut Leo Primal s’ha sumat a les veus contràries a la construcció del mirador de l’Alt de la Capa, a la Massana, amb un missatge en defensa de l’entorn natural i una crítica directa al model turístic que, al seu entendre, representa la iniciativa. «Porto tota la vida entrenant a les muntanyes d’Andorra i per això m’oposo al projecte del mirador de l’Alt de la Capa. Aquest projecte no té cap mena de sentit», ha manifestat, reivindicant la seva vinculació personal amb el territori.
Urban, qui va créixer a Andorra, s’ha fet conegut internacionalment per les seves activitats d’escalada, parkour i entrenament físic en entorns naturals, amb una manera d’entendre l’esport estretament relacionada amb el contacte directe amb la muntanya. Aquesta trajectòria ha donat projecció al seu nom a través de les xarxes socials, on comparteix reptes esportius i continguts relacionats amb el moviment i la natura i en què ha recordat que, pel que fa al projecte del mirador, «estem al voltant del parc natural del Comapedrosa, amb espècies emblemàtiques com el trencalòs, l’isard o el mufló, que viuen en aquestes muntanyes».
«No té cap mena de lògica transformar la muntanya en un parc d’atraccions per a turistes. Aquesta no és l’Andorra que volem. Protegim les nostres muntanyes», ha expressat Primal, tancant així un posicionament que coincideix amb les reivindicacions dels sectors contraris al projecte. Cal recordar que, segons va explicar en declaracions a El Periòdic la cònsol major, Eva Sansa, el projecte es treballa des del 2024 i que la ubicació escollida respon, entre altres factors, a la presència d’instal·lacions d’esquí a l’entorn: «Nosaltres, des del comú, estem oberts que ens vinguin a veure i, si és un tema d’ubicació, igual en podem parlar. Però si ja és un no rotund a qualsevol cosa, al final hem de ser conscients que vivim del turisme aquí a Andorra», va assegurar.