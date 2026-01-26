Els aspirants als exàmens de català destaquen el seu valor d’integració: “És important per sentir-te part del país”

La darrera convocatòria dels exàmens oficials de català celebrada aquest cap de setmana a Santa Coloma ha estat marcada per una elevada participació i per valoracions majoritàriament positives per part dels aspirants, en una sessió que ha aplegat prop de 930 inscripcions, amb els nivells A1 i B2 com els més sol·licitats. Cal recordar que en aquesta convocatòria s’han examinat durant dos dies els aspirants dels nivells A1, B1, B2 i C1. En canvi, les persones que opten al títol d’A2 faran la prova el pròxim 6 de febrer. El repartiment de dates s’ha justificat per l’augment del nombre total de sol·licituds i amb l’objectiu de garantir una atenció òptima a tots els examinands.
“Em vaig presentar a les proves del B1 perquè em sembla important per integrar-me millor a la societat. També el necessitaré en algun moment per renovar la residència” – Nico, argentí de 39 anys
Entre els candidats hi ha en Nico, argentí de 39 anys que fa quatre anys que viu a Andorra i treballa per compte propi en el sector tecnològic, i que s’ha presentat al nivell B1. Segons ha explicat, ho ha fet perquè considera que el català és “important per integrar-me millor a la societat” i perquè també el necessitarà “en algun moment per renovar la residència”. Per preparar-se, ha combinat classes en línia amb una amiga mestra, converses habituals amb un amic catalanoparlant, la lectura, l’escolta de podcasts i la pràctica quotidiana amb la seva parella, qui és andorrana.
Pel que fa a les proves, ha detallat que l’examen va constar d’una part escrita de dues hores i mitja, amb comprensió oral, lectora i expressió escrita, i d’una part oral d’uns quinze minuts davant d’un tribunal de dues persones. En aquest sentit, ha remarcat que l’organització li va semblar “molt bona”, malgrat la coincidència de diversos nivells el mateix dia i el gran volum d’inscrits. “Va ser molt fàcil trobar l’aula i els orals van ser força puntuals”, ha assenyalat, tot afegint que el jurat va mostrar una actitud molt predisposada a fer sentir còmodes els examinats.
“Treballo aquí, Andorra m’ha donat el permís per viure i treballar, i és el seu idioma; em sembla perfecte que s’obligui qui ve de fora a aprendre’l” – Mariana, argentina de 43 anys
També la Mariana, de 43 anys, origen argentí i vinculada laboralment a l’àmbit administratiu, s’ha presentat al nivell A1 després d’haver cursat classes a Aprèn Català i de continuar formant-se amb una professora particular en línia. Així, ha explicat que no s’ha vist preparada per optar a l’A2 i que, tot i no haver detectat inicialment els materials de pràctica disponibles al web oficial, els àudios li han resultat “superpràctics” i molt ajustats al format real de l’examen. En la seva valoració, ha destacat que l’organització va ser “fantàstica”, amb un ambient “molt calmat” i un professorat “sumament amable i comprensiu”, tant en la part escrita com en l’oral.
Com a únic aspecte menys positiu, ha apuntat el fred viscut durant l’espera a l’exterior abans d’entrar al centre, tot i comprendre les circumstàncies de l’espai. En qualsevol cas, ha defensat obertament la necessitat d’aprendre la llengua del país. “Treballo aquí, Andorra m’ha donat el permís per viure i treballar, i és el seu idioma; em sembla perfecte que s’obligui qui ve de fora a aprendre’l”, ha afirmat, tot reconeixent també un interès personal per continuar millorant el seu coneixement del català.
“Més enllà del requisit legal, per a mi era vital integrar-me plenament i poder oferir una atenció més propera i empàtica als meus pacients en la seva llengua pròpia” – Yordani, cubà de 31 anys
En el cas d’en Yordani, un jove cubà de 31 anys que s’ha presentat al nivell B2, la motivació principal ha estat obtenir el permís oficial per exercir la seva professió al Principat, però també la voluntat d’integrar-se plenament. En aquest sentit, ha explicat que per a ell és “vital” poder oferir una atenció més propera i empàtica als seus pacients en la seva llengua pròpia. La preparació ha combinat l’autoaprenentatge amb l’assistència als cursos presencials que ofereix el Govern.
Sobre la prova, ha assenyalat que va ser “molt completa” i exigent, especialment la part escrita, la qual es va allargar durant tres hores i quinze minuts i ha requerit un alt nivell de coneixements. Tot i això, ha volgut subratllar que l’organització va ser “impecable”, amb una senyalització clara i uns examinadors “molt amables”, un factor que, segons ha reconegut, va ajudar a reduir els nervis en una jornada especialment intensa.