Els agents cívics d’Andorra la Vella superen els 3.000 controls en nou mesos i interposen un total de 26 denúncies

Els agents cívics d’Andorra la Vella han efectuat 3.043 controls entre els mesos de gener i setembre, una activitat que ha derivat en un total de 26 denúncies. Així mateix, la presència al carrer s’ha incrementat progressivament al llarg de l’any, passant dels 702 controls del primer trimestre als 962 del segon i els 1.379 registrats entre juliol i setembre, el període amb una activitat més elevada.
Més en detall, durant els tres primers mesos de l’any es van efectuar 702 controls, amb 80 avisos i 11 denúncies. Cinc d’aquestes van estar relacionades amb la convivència ciutadana, en aspectes com la higiene pública, llençar la brossa fora dels horaris establerts o donar menjar als animals a la via pública, mentre que sis van correspondre a animals de companyia, amb infraccions com portar els gossos deslligats o no disposar d’aigua per diluir les miccions.
«Més enllà del control, els agents tenen una funció important de pedagogia i conscienciació» – Jordi Cabanes
Entre abril i juny, l’activitat va augmentar fins als 962 controls, amb 91 avisos i 11 denúncies: vuit relacionades amb animals de companyia, dues amb la convivència ciutadana i una amb les terrasses. D’altra banda, el tercer trimestre va concentrar 1.379 actuacions i quatre denúncies, dues de les quals per no haver regularitzat correctament el registre d’animals amb el xip, una en matèria de convivència ciutadana i una altra vinculada al control de terrasses.
El conseller de Circulació de la capital, Xavier Surana, ha remarcat que la tasca dels agents combina «la informació i la prevenció amb el seguiment dels possibles incompliments de les ordenances comunals». Per la seva banda, el conseller de Serveis Públics i Medi Ambient, Jordi Cabanes, ha incidit en el vessant preventiu del servei, assegurant que «més enllà del control, els agents tenen una funció important de pedagogia i conscienciació».
Les actuacions també han variat en funció de l’època de l’any. Mentre que durant els mesos d’hivern la convivència ciutadana ha concentrat bona part del seguiment, amb l’arribada del bon temps s’ha reforçat especialment el control de les terrasses i la tinença responsable d’animals.