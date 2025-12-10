El Comú d’Andorra la Vella incorpora dos agents cívics que actuaran de paisà i faran binomi amb els de Circulació

De la mateixa manera que ho va anunciar Sant Julià de Lòria a principis d’aquest desembre, la capital ha presentat aquest matí el grup d’agents cívics. En aquest cas, es tracta de dues persones que treballaran d’incògnit i mà a mà amb el Departament de Circulació per tal de “potenciar una parròquia més neta i més segura”, tal com ha assenyalat el conseller de Serveis Públics i Medi Ambient i Patrimoni Cultural, Jordi Cabanes.
De fet, es tracta d’una figura que ja existeix a Andorra la Vella, doncs Circulació compta amb una unitat de proximitat que ja fa controls a la via pública. “Ja tenim presència d’agents les 24 hores del dia”, ha indicat el conseller de Circulació i Aparcaments de la corporació, Xavier Surana, tot esmentant que la voluntat actual és reforçar-ho “encara més” i així incrementar la presència al carrer. El dispositiu, ha afegit, estarà actiu tots els dies de l’any combinant la presència d’agents d’incògnit i uniformats.
Entre les actuacions incíviques, Surana ha exposat que les més comunes són les tifes dels animals, així com les supervisions de les terrasses dels establiments –quan ocupen més espai del que poden–, l’alimentació d’animals salvatges i la treta i ubicació de les escombraries. Ara bé, els controls també serveixen per supervisar altres aspectes com el manteniment del mobiliari urbà, la detecció de pintades i grafits, els sorolls fora d’horari, els abocaments il·legals de residus, l’ús indegut de zones enjardinades i les ocupacions de la via pública.
Pel que fa a les sancions, s’aplicaran les que l’ordinació regeix actualment, les quals oscil·len entre els 60 i els 2.000 euros. En aquest sentit, el conseller de Circulació i Aparcaments ha comentat que no descarten augmentar aquests imports. Demanat per si abans de la sanció es farà pedagogia, no s’ha mossegat la llengua: “Ja fa molt de temps que en fem, per tant, vam passar a sancionar”. Surana inclús ha exaltat que els puniments han incrementat, i és que durant el 2025 s’han registrat fins a 38 sancions per tinença de gossos, 11 per higiene a la via pública i 9 per terrasses.