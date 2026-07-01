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  • Una visitant observant una de les fotografies de l'exposició. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Balanç positiu

El World Press Photo tanca la primera edició a Andorra amb prop de 1.900 visitants i la voluntat de continuïtat

Els organitzadors apunten que la mostra registra un rècord de 236 assistents en l'última jornada: "Ens permet explorar futures edicions al país"

La primera edició del World Press Photo a Andorra ha tancat les portes amb un balanç positiu després de tres setmanes d’obertura a l’Hotel Pol de Sant Julià de Lòria. La mostra ha rebut un total de 1.890 visitants en 21 dies, unes xifres que, segons l’organització, reforcen la candidatura del Principat per consolidar-se com una seu estable dins del circuit internacional de l’exposició de fotoperiodisme.

L’última jornada va registrar el màxim d’assistència de tota la mostra, amb 236 visitants, una afluència que va obligar l’organització a allargar una hora l’horari de tancament perquè totes les persones poguessin completar el recorregut. Els impulsors del projecte remarquen que la resposta del públic ha superat les expectatives i asseguren que «la implicació de Grisart Lab i Reunió de Papaia, la qualitat de l’espai expositiu i la resposta del públic permeten mirar aquesta col·laboració amb optimisme i explorar futures edicions al país».

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Malgrat la limitada promoció de l’esdeveniment, la mostra ha atret visitants de totes les parròquies d’Andorra i de diverses comarques del Pirineu català i francès. Més enllà de les xifres, però, l’organització destaca la manera com els visitants han viscut la mostra, dedicant entre una i dues hores a recórrer-la i aprofundir en les històries que expliquen les fotografies. En aquest sentit, també posa en valor l’acollida del World Press Photo Memorial, la instal·lació creada pels Amics del Disseny d’Andorra en homenatge als periodistes i fotoperiodistes morts.

Després d’aquesta primera experiència, els responsables del projecte consideren que «aquesta primera edició marca l’inici d’un projecte amb vocació de continuïtat». En aquest sentit, sostenen que la resposta del públic, el suport institucional i la valoració positiva del World Press Photo reforcen la voluntat de treballar perquè Andorra continuï formant part del circuit internacional de l’exposició.

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