Èxit de visites grupals de nacionals i residents durant els primers dies de l’exposició del World Press Photo

L’exposició World Press Photo ha arrencat amb força a l’Hotel Pol de Sant Julià de Lòria. Des de la inauguració i fins al tancament del primer cap de setmana, gairebé 500 persones han passat per la mostra, una xifra que l’organització valora molt positivament quan encara queden dues setmanes per davant dels 21 dies de durada previstos.
“Han passat quasi 500 persones”, remarquen els responsables de l’esdeveniment, que asseguren estar “molt satisfets” tant per l’afluència registrada com per la resposta del públic. Tot i que és la primera vegada que la mostra s’instal·la al país i no disposen de referències per comparar resultats, consideren que el balanç inicial és molt positiu.
La majoria de visitants han estat residents al país. Segons expliquen des de l’organització, el perfil predominant és el de persones de mitjana edat, jubilats i també joves amb inquietuds culturals. “És un perfil jove, educat i culturalment molt implicat”, assenyalen.
A més dels visitants particulars, l’exposició també està despertant l’interès de nombrosos col·lectius. Durant els primers dies ja han passat per l’Hotel Pol grups de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, escoles d’art, grups de gent gran, una escola de fotografia d’Ordino i altres agrupacions. També s’han organitzat dues visites nocturnes.
Precisament, l’organització recorda que les escoles, associacions i grups poden accedir gratuïtament a la mostra. “Tot el que són escoles, associacions o agrupacions no paguen entrada”, destaquen, amb l’objectiu d’afavorir la participació col·lectiva.
Més enllà de les xifres, els organitzadors valoren especialment que l’exposició estigui complint un dels seus principals objectius: generar un espai de reflexió sobre les realitats que retrata el fotoperiodisme internacional.
“Ve molta gent al mateix moment, però hi ha molt silenci i molt respecte”, expliquen. Segons asseguren, les fotografies provoquen un fort impacte emocional i conviden a la reflexió crítica.
Les visites grupals i l’interès del públic local consoliden un inici exitós del World Press Photo
“La gent surt impactada”, admeten. Tot i això, afegeixen que els visitants abandonen la mostra agraïts i satisfets per haver pogut veure per primera vegada a Andorra una exposició d’aquestes característiques. “Surten satisfets i molt agraïts que una exposició així hagi pogut venir al país”, afirmen.
També destaquen que molts andorrans que habitualment es desplacen a altres ciutats per visitar el World Press Photo han valorat positivament poder veure’l al Principat. “Estan contents de poder-la veure aquí uns mesos abans”, expliquen.
Una de les assignatures pendents continua sent la participació dels centres educatius. L’organització ha mantingut contactes amb el ministeri d’Educació i amb diferents escoles, però el final de curs dificulta la programació de visites.
Des del sector educatiu els han traslladat que aquestes setmanes són especialment complicades per organitzar sortides. Tot i així, els responsables de la mostra insisteixen que es tracta d’una oportunitat especialment valuosa per als estudiants, ja que permet conèixer els grans esdeveniments i problemàtiques mundials a través del fotoperiodisme.
El TrialGP va complicar l’accés a l’exposició
L’altre factor que ha marcat el primer cap de setmana ha estat la coincidència amb el TrialGP Andorra, celebrat també a Sant Julià de Lòria.
L’organització reconeix que encara és aviat per determinar si l’esdeveniment esportiu ha acabat beneficiant o perjudicant l’exposició, però la sensació inicial és que les dificultats de mobilitat han tingut un impacte negatiu.
“Tot Sant Julià ha col·lapsat”, expliquen. Els aparcaments plens i les retencions van provocar que algunes persones renunciessin a visitar la mostra. De fet, asseguren que van rebre trucades de visitants que van optar per tornar un altre dia perquè no trobaven lloc per estacionar i que, fins i tot, un grup va acabar cancel·lant la visita.
Malgrat aquests inconvenients, l’organització es mostra optimista i confia que l’afluència es mantingui durant les dues setmanes que resten d’exposició. “Tal com surt la gent i com funciona tot, estem molt satisfets”, conclouen.