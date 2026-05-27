  L'obertura de les inscripcions està prevista per al dimarts 2 de juny a les 9.00 hores.
Facilitar el procés

La capital unifica el canal d’inscripcions per a les activitats d’estiu amb 1.600 places per a joves d’entre 3 i 17 anys

A les activitats esportives, es concentrarà el gruix de l’oferta amb més de 1.400 places entre Escoles Esportives d’Estiu i campus especialitzats

El Comú d’Andorra la Vella unifica el canal d’accés a les activitats de lleure, esports, cultura i colònies del programa ‘Viu l’estiu 2026’. La nova modalitat permetrà gestionar tots els tràmits des d’una única porta d’accés per facilitar el procés a les famílies i evitar incidències.

Per garantir el bon funcionament del nou sistema, les famílies que tinguin previst inscriure infants o joves a les activitats hauran de revisar prèviament les dades personals, les claus d’accés i la fitxa familiar abans de l’obertura de les inscripcions, prevista per al dimarts 2 de juny a les 09.00 hores a través de l’enllaç reserves-serradells.deporsite.net.

Entrant al detall del programa d’activitats, aquest estiu s’oferiran més de 1.600 places repartides entre les diferents propostes de lleure, esports, cultura i colònies adreçades a infants i joves d’entre 3 i 17 anys. Pel que fa a les activitats esportives, es concentrarà el gruix de l’oferta amb més de 1.400 places entre les Escoles Esportives d’Estiu, els campus especialitzats de pàdel, tennis, esquaix, tennis taula i natació i els campus esportius de multiesports, futbol, natació i vòlei platja, gimnàstica rítmica, hoquei, handbol, bàsquet i taekwondo.

En l’àmbit cultural, el Campus Artístic oferirà 54 places per a infants de 6 a 11 anys amb activitats d’arts plàstiques, teatre i música, combinades amb altres propostes culturals, lúdiques i piscina. L’oferta de lleure impulsada des del departament Social es completarà amb 90 places entre el Casal d’Infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma, adreçades a infants de 3 a 7 anys.

A més, també es programen activitats específiques per a joves com els Dijous Alternatius del Rusc, el vòlei platja, el piragüisme, el sim racing, l’escalada i muntanya, l’skate, el senderisme o els esports d’aventura, així com activitats amb pernoctació com les colònies als Cortals de Sispony, l’estada a Can Font, els campus de vela i les Vacances Actives.

Les inscripcions s’obriran el dimarts 2 de juny per als residents a Andorra la Vella i el dimarts 9 de juny per als infants d’altres parròquies a través del web andorralavella.ad/inscripcions. Els residents a Andorra la Vella podran beneficiar-se d’un 29% de descompte en el preu de l’activitat, prèvia sol·licitud al correu incidencies.esports@comuandorra.ad.

Per garantir l’accés a les activitats a tots els infants i joves, el comú manté el programa ‘Cap nen sense estiu’ perquè tots els infants gaudeixin dels campus. Les famílies que no puguin assumir el cost de les activitats podran adreçar-se al departament Social al telèfon 730 020.

