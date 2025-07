Mobilitat

El transport públic incorporarà a partir del dilluns noves parades amb la de l’L6 a l’hospital com la més destacada

Demanada per la gent gran d'Ordino, s'ubicarà entre el carrer Esteve Albert amb Paraires, on l'autobús s'aturarà una vegada cada hora

Després d’un parell de setmanes d’ençà que es va engegar el nou servei de transport públic, del qual des del Govern se’n fa un bon balanç, i dins d’un “procés de millora continu” després d’haver-se reunit amb diferents col·lectius, s’han posposat canvis que, a trets generals, s’implementaran a partir del dilluns vinent. El més substancial, segons ha exposat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, és a la línia L6, en la qual s’afegeix una parada més propera a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Aquesta nova parada, anomenada Dama de Gel II, s’ubicarà a l’encreuament entre els carrers Esteve Albert i Paraires, a tocar del camp de futbol del Prat del Roure, i ha estat especialment demandada per la gent gran d’Ordino. La parada s’efectuarà una vegada cada hora, però no en totes les expedicions: serà un de cada tres trajectes qui s’hi aturarà, concretament el bus que surt de la Cortinada a l’hora i 45 minuts entre setmana i a l’hora i 40 minuts els caps de setmana. A més, aquest vehicle estarà clarament identificat perquè els usuaris sàpiguen si fa aquesta parada addicional.

A banda d’aquesta modificació, l‘L6 tornarà a parar de pujada a l’Auditori Nacional i incorporarà una freqüència durant l’hora punta del matí entre les 06.50 i les 07.30 hores, de baixada. Concretament a les 07.10 hores, tot i que aquesta darrera expedició s’implementarà a partir del 5 d’agost.

“L’L2 i l’L4 treballen de manera eficient, i hem d’aconseguir més ús de l’L3”, ha proferit Forné. Per aquest motiu, un altre dels aspectes rellevants és en aquesta línia que va des d’Andorra la Vella fins a Soldeu, en la qual s‘afegiran quatre parades (tant de pujada com de baixada): Meritxell, Cascada de Moles, Creu de l’Aldosa i Incles. En sentit sud també s’aturarà al Fener, davant el futur centre comercial. Aquestes modificacions entraran en funcionament el 28 de juliol, i a partir del 5 d’agost, també es reforçarà el servei amb més expedicions al migdia. De cara a l’inici del curs escolar i a la temporada alta, s’ha previst ampliar encara més les freqüències i garantir servei al llarg de tot el dia.

D’altra banda, també s’han reforçat altres serveis. És el cas de l’L4, la qual s’aturarà a Valira Nova tant de pujada com de baixada; de l’L5, la qual pararà en sentit sud al Consell de la Terra i en sentit nord a l’avinguda Esteve Albert, i de l’L7, la qual en tots dos sentits farà parada a la Serra de l’Honor. “El més senzill hauria estat seguir com abans, però amb els nous circuits aconseguim que cada persona agafi el bus que li toca”, ha ponderat Forné.

Per tot plegat, Forné s’ha mostrat convençut “del que hem fet” i ha assegurat que el sistema està donant bons resultats. També ha assenyalat que, si bé els usuaris han incrementat, les línies, almenys actualment, no van saturades i que “serem reactius si es dona el cas”. Acompanyat pel director d’Energia i Transports, Carles Miquel, tots dos han recordat que a les diferents parades s’està posant la informació concreta pertinent. I és que segons les dades facilitades aquest dijous, l’L2, per exemple, està captant més passatgers que volen moure’s entre la vall central i Encamp, fent servir aquesta línia en sentit sud uns 200 usuaris. Altrament, en l’L3 s’ha constatat que als punts on comparteix parades amb el bus del Pas guanya usuaris, mentre que l’L7, segons ha ponderat Miquel, “està fent molt adequadament la seva funció”.

En darrer lloc, i demanats per la supressió de la línia circular, el titular de Transició Energètica, Transports i Mobilitat ha esmentat que amb els nous circuits ha quedat ‘coberta’, i si bé el tram del Pessebre és el que ha quedat amb menys servei, ha reiterat que hauria de ser el comú escaldenc qui “fes un esforç” en aquest sentit.