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El Periòdic d'Andorra
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Canvi de temps imminent

Activat l’avís groc per tempestes davant l’arribada d’una pertorbació entre diumenge a la tarda i dilluns

La previsió apunta a ruixats localment intensos, activitat elèctrica i un descens de les temperatures màximes al país durant les tardes

El Servei Meteorològic ha activat un avís groc per la previsió de fenòmens tempestuosos durant les tardes de diumenge i dilluns davant l’arribada d’una pertorbació procedent del sud de la península Ibèrica. Segons la previsió, aquesta situació provocarà un augment de la inestabilitat atmosfèrica i afavorirà el desenvolupament de nuvolositat convectiva al llarg de la jornada, especialment durant la tarda.

Els models meteorològics apunten a la possibilitat de ruixats localment intensos i de curta durada, que podrien anar acompanyats de tempesta i activitat elèctrica. Les precipitacions es preveuen principalment durant les hores centrals i finals del dia.

Les precipitacions podrien afectar especialment la meitat sud del país durant la jornada de dilluns

De cara a dilluns, la probabilitat de tempestes serà més elevada a la meitat sud del territori, on els xàfecs podrien ser més freqüents. L’arribada d’aquesta pertorbació també comportarà una lleugera davallada de les temperatures màximes respecte als darrers dies. Tot i això, l’ambient es mantindrà suau per a l’època de l’any.

Davant aquesta situació, els serveis meteorològics recomanen seguir l’evolució de les previsions, especialment durant les franges de tarda, quan es concentrarà el major risc de precipitacions i tempestes.

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