Activat l’avís groc per tempestes davant l’arribada d’una pertorbació entre diumenge a la tarda i dilluns

El Servei Meteorològic ha activat un avís groc per la previsió de fenòmens tempestuosos durant les tardes de diumenge i dilluns davant l’arribada d’una pertorbació procedent del sud de la península Ibèrica. Segons la previsió, aquesta situació provocarà un augment de la inestabilitat atmosfèrica i afavorirà el desenvolupament de nuvolositat convectiva al llarg de la jornada, especialment durant la tarda.
Els models meteorològics apunten a la possibilitat de ruixats localment intensos i de curta durada, que podrien anar acompanyats de tempesta i activitat elèctrica. Les precipitacions es preveuen principalment durant les hores centrals i finals del dia.
Les precipitacions podrien afectar especialment la meitat sud del país durant la jornada de dilluns
De cara a dilluns, la probabilitat de tempestes serà més elevada a la meitat sud del territori, on els xàfecs podrien ser més freqüents. L’arribada d’aquesta pertorbació també comportarà una lleugera davallada de les temperatures màximes respecte als darrers dies. Tot i això, l’ambient es mantindrà suau per a l’època de l’any.
Davant aquesta situació, els serveis meteorològics recomanen seguir l’evolució de les previsions, especialment durant les franges de tarda, quan es concentrarà el major risc de precipitacions i tempestes.