Descontent amb els canvis a les línies

Forné assegura que el Govern necessita el marge d’uns dies per valorar possibles ajustos al servei de transport

El secretari d’Estat nega que s’hagi aturat el projecte del tramvia i assegura que l’estudi continua en marxa amb el suport de la Generalitat

El Govern continua analitzant canvis en el nou model de línies de transport nacional després d’haver recollit diverses inquietuds per part de la ciutadania. Tot i que no s’han detallat quins seran aquests ajustos, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha assegurat que l’Executiu està treballant per adaptar el servei a les necessitats detectades.

“Ara portem uns 15 dies agafant dades”, ha explicat Forné, tot assegurant que “sabem que les dades avancen positivament. De fet, podem dir que tenim inclús més usuaris que abans”. Segons el secretari d’Estat, s’han connectat noves poblacions i s’ha facilitat l’arribada de molts residents i visitants al centre del país “de manera més eficient”.

Forné ha subratllat que tant ell com el seu equip han mantingut trobades amb ciutadans per escoltar les seves preocupacions. “Ens hem reunit personalment amb persones que tenien inquietuds”, ha afirmat, alhora que ha ponderat que “també s’han fet diferents ajustos fins al dia d’avui”. Tot i això, ha demanat temps abans d’aplicar nous canvis. “Tot això es farà aquesta setmana, com dic, però sense mermar l’esperit general d’aquest gran canvi de línies que a poc a poc es va consolidant al nostre país”.

El gerent d’Autocars Nadal, Gabriel Bartomeu, ha coincidit que els canvis introduïts són significatius. “És veritat que són canvis importants”, ha dit, però ha demanat comprensió: “Han de tenir paciència perquè ha d’haver-hi un rodatge”. En aquest sentit, ha destacat que l’ús del servei creix cada dia: “Cada vegada hi ha més ús d’aquest servei perquè intentem donar el millor servei entre les dues companyies”. Segons Bartomeu, caldrà “fer ajustaments cada vegada” per millorar “la velocitat comercial” i aconseguir “un servei més òptim de cara al Govern i de cara a les companyies”.

Davant la possible aturada del projecte del tramvia transfronterer: “Jo no tenia constància d’aquest tema”

Respecte a una informació publicada recentment per un mitjà del país sobre l’aturada del projecte del tramvia entre la Seu d’Urgell i Sant Julià de Lòria, Forné ha estat contundent: “Justament, ens va sorprendre molt aquesta notícia. Jo no tenia constància d’aquest tema”. El secretari d’Estat ha explicat que va contactar immediatament amb el seu homòleg del Govern català, Manel Nadal, qui va desmentir totalment la informació. “La Generalitat està molt a favor de realitzar aquest estudi”, ha afirmat Forné, en referència al projecte del tramvia entre la capital de l’Alt Urgell i la frontera andorrana.