Encara hi ha inquietuds

La gent gran d’Ordino reclama més parades i informació clara sobre els busos després dels canvis en les línies

El col·lectiu es va reunir dilluns amb Forné, qui va anunciar el restabliment de la parada de l’Auditori Nacional, tot i no concretar terminis d'execució

Els canvis recents en el servei de transport públic continuen generant inquietud entre els usuaris d’Ordino, especialment entre la gent gran. La representant del col·lectiu a la parròquia ordinenca, Blondina Adellach, ha exposat a EL PERIÒDIC les principals reclamacions que s’han posat damunt la taula en les darreres reunions amb el Govern, entre les quals destaquen la necessitat de més parades i una millor senyalització i informació.

“Quan baixem amb l’L5, ens deixa darrere de l’edifici de Crèdit Andorrà i molts usuaris pregunten on han d’agafar el bus per tornar”, lamenta Adellach. En aquest sentit, el col·lectiu va mantenir dilluns una reunió amb el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, en la qual se’ls va proposar habilitar una parada a la zona de la Dama de Gel per a l’L6 –que baixa des de la Cortinada–. “Ens van dir que s’habilitarien tres parades, però encara no tenim terminis clars”, ha assegurat.

Adellach ha explicat que, pel que fa a la parada prevista a la Dama de Gel, el secretari d’Estat els va indicar que no s’activaria fins al mes d’agost. “Ens va demanar que deixéssim passar un mes i mig per poder-la posar en funcionament”, ha precisat. Tot i això, ha remarcat que aquest període d’espera pot ser massa llarg per a usuaris que necessiten accedir a serveis com ara l’hospital. Quant a la parada de l’Auditori Nacional, Adellach ha assegurat que Forné els va confirmar que es restablirà, però no es va facilitar cap previsió temporal per fer-ho.

Una de les principals del col·lectiu és la manca d’informació clara per part del servei. “La gent no sap on ha de pujar o baixar, ni quina línia ha d’agafar. No hi ha prou informació a les parades ni dins dels autobusos”, ha manifestat, tot i que aquesta qüestió encara no ha estat exposada al secretari d’Estat. Pel que fa a l’accessibilitat, ha denunciat que, malgrat que des del Govern s’ha assegurat que la problemàtica del descens amb autobús està resolta, la pujada continua sent un problema. “Per una persona sense cap problema físic no suposa cap dificultat, però per algú amb una fractura o una patologia és molt més complicat”, ha apuntat.

Tanmateix, i de cara a la setmana vinent, la Junta de la Gent Gran té previst reunir-se novament per valorar les mancances detectades i preparar les demandes que es traslladaran al Govern, entre les quals es troben la relacionada amb la manca d’informació esmentada anteriorment. “Molts membres han estat fora, però un cop reunits decidirem quines mancances hem de tornar a traslladar”, ha conclòs Adellach.