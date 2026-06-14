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  • El centre sociosanitari del Cedre. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Balanç anual del Cedre

El centre sociosanitari del Cedre atén 142 residents durant el 2025 i manté estable el nombre d’ingressos anuals

El centre registra més de 700 activitats internes i milers d’intervencions assistencials, terapèutiques i d’acompanyament personalitzat

El centre sociosanitari del Cedre ha atès un total de 142 persones al llarg del 2025, segons recull la memòria anual del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Del total de residents, el 70% han estat dones i el 30% homes, amb una edat mitjana de 83 i 78 anys respectivament.

Durant l’any s’han registrat 35 nous ingressos, dels quals 22 corresponen a dones i 13 a homes, una xifra que es manté en nivells similars als de l’exercici anterior.

Pel que fa a la relació dels residents amb l’exterior, el centre ha comptabilitzat 232 pernoctacions fora de la residència, un 20,5% menys que l’any anterior, i 443 sortides de cap de setmana, fet que representa una disminució de l’11,9%. A més, la mitjana de sortides diàries ha estat d’1,5 persones usuàries i tres residents han gaudit de períodes de vacances de quinze dies fora de l’equipament.

Durant el 2025 també s’han organitzat 728 activitats internes i 28 activitats externes, entre sortides i esdeveniments programats.

En l’àmbit assistencial, el Cedre ha continuat desenvolupant el seguiment mèdic dels residents en coordinació amb recursos externs. En aquest context, s’han tramitat 634 derivacions a altres especialitats mèdiques. Així mateix, s’han registrat 35 interconsultes a especialistes, 28 a psiquiatria, 13 a rehabilitació i 58 a logopèdia.

L’activitat sanitària també inclou 3.267 visites efectuades per la metgessa del centre, 107 intervencions de fisioteràpia i 217 actuacions vinculades a l’activitat física i la rehabilitació funcional. Pel que fa al transport sanitari, el centre ha prestat 431 serveis durant l’any per facilitar els desplaçaments dels residents a proves diagnòstiques o consultes especialitzades fora de la residència.

La intervenció psicosocial continua sent un dels pilars del model d’atenció del Cedre. Durant el 2025 s’han dut a terme 270 intervencions de psicologia, 680 de teràpia ocupacional, 369 de treball social i 419 d’educació social.

Segons destaca la memòria, aquestes actuacions tenen com a objectiu promoure l’autonomia personal, l’acompanyament emocional, l’adaptació funcional i la participació activa dels residents, complementant l’atenció estrictament sanitària.

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