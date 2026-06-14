Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un helicòpter del Sistema d'Emergències Médiques. | Generalitat de Catalunya
El Periòdic d'Andorra
Accident mortal a alta muntanya

Mor un excursionista després de precipitar-se uns cent metres al port de Medacorba al Pallars Sobirà

Els Bombers han activat un helicòpter de rescat i han evacuat les dues persones que han alertat dels fets fins a una zona segura

Un excursionista ha mort aquest dissabte després de precipitar-se uns cent metres al port de Medacorba, al terme municipal d’Alins, al Pallars Sobirà, en una zona d’alta muntanya situada prop de la frontera amb Andorra.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat de Catalunya, l’avís de l’accident s’ha rebut a les 15.01 hores, quan s’ha alertat de la caiguda d’una persona en aquest sector de muntanya. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) amb el suport d’un helicòpter de la unitat de Mitjans Aeris. Els equips d’emergència han accedit fins al punt on es trobava la víctima per dur a terme les tasques de rescat.

Els Bombers també han evacuat amb helicòpter les dues persones que han alertat de l’accident

Una vegada localitzada la persona accidentada, els serveis d’emergència han comprovat que les ferides patides arran de la caiguda eren incompatibles amb la vida i no han pogut fer res per salvar-la. Paral·lelament, els Bombers han evacuat amb helicòpter les dues persones que havien donat l’avís de l’accident, traslladant-les fins a una zona segura.

Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la identificació de la víctima i de les diligències destinades a determinar les circumstàncies en què s’ha produït l’accident. El port de Medacorba és una zona freqüentada per excursionistes i muntanyencs que recorren itineraris pròxims a la frontera entre Catalunya i Andorra.

Comparteix
Notícies relacionades
[Amb vídeo] Un incendi a Ponts mobilitza 17 dotacions de Bombers de la Generalitat que intenten sofocar les flames
La ciutadania rep la nova plaça del Poble amb valoracions positives però també amb reclamacions de millora
L’absoluta femenina d’Andorra torna a Kosovo per disputar el Campionat Europeu de bàsquet dels Petits Estats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
La 48a edició de la Festa de la Parròquia reparteix 1.650 racions d’arròs en una jornada marcada per la participació
  • Parròquies, Societat
L’Enfira’t supera els 5.000 visitants i consolida la seva aposta per la dinamització econòmica de la parròquia
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella intensifica els controls sobre els patinets elèctrics davant l’augment d’usuaris amb el bon temps
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La ciutadania rep la nova plaça del Poble amb valoracions positives però també amb reclamacions de millora
  • Parròquies, Societat
La 48a edició de la Festa de la Parròquia reparteix 1.650 racions d’arròs en una jornada marcada per la participació
  • Parròquies, Societat
L’Enfira’t supera els 5.000 visitants i consolida la seva aposta per la dinamització econòmica de la parròquia
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu