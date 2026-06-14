Mor un excursionista després de precipitar-se uns cent metres al port de Medacorba al Pallars Sobirà

Un excursionista ha mort aquest dissabte després de precipitar-se uns cent metres al port de Medacorba, al terme municipal d’Alins, al Pallars Sobirà, en una zona d’alta muntanya situada prop de la frontera amb Andorra.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat de Catalunya, l’avís de l’accident s’ha rebut a les 15.01 hores, quan s’ha alertat de la caiguda d’una persona en aquest sector de muntanya. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) amb el suport d’un helicòpter de la unitat de Mitjans Aeris. Els equips d’emergència han accedit fins al punt on es trobava la víctima per dur a terme les tasques de rescat.
Els Bombers també han evacuat amb helicòpter les dues persones que han alertat de l’accident
Una vegada localitzada la persona accidentada, els serveis d’emergència han comprovat que les ferides patides arran de la caiguda eren incompatibles amb la vida i no han pogut fer res per salvar-la. Paral·lelament, els Bombers han evacuat amb helicòpter les dues persones que havien donat l’avís de l’accident, traslladant-les fins a una zona segura.
Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la identificació de la víctima i de les diligències destinades a determinar les circumstàncies en què s’ha produït l’accident. El port de Medacorba és una zona freqüentada per excursionistes i muntanyencs que recorren itineraris pròxims a la frontera entre Catalunya i Andorra.