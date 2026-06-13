L’Enfira’t arrenca amb 65 estands, noves propostes sobre autocaravanes i l’objectiu de superar els visitants

«Les expectatives són molt bones». Aquesta és la sensació amb la que ha donat aquest dissabte el tret de sortida la cinquena edició de l’Enfira’t, la fira multisectorial d’Encamp, que compta amb una participació de 65 estands i amb la gran novetat de tres expositors del món de l’autocaravana, perquè els visitants «puguin conèixer aquest món i llogar o comprar l’autocaravana». La cita vol assolir o superar la fita dels 5.000 visitants de l’any passat, segons ha remarcat el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot. «Tenim un programa d’activitats molt complet», ha reivindicat Marot que s’ha mostrat confiat que l’esdeveniment que se celebra tot el cap de setmana serà «un èxit». La meitat dels participants «repeteixen», la qual cosa, segons el conseller és «un indicador de què la cosa funciona».
L’esdeveniment se celebra al llarg de dissabte i diumenge de les 10 a les 14 hores i de les 16 a les 20 hores al parc de l’Ossa i al carrer del Prat de l’Areny, el mateix emplaçament de l’any passat, ja que va tenir una bona acollida perquè concentrava tota la fira en un mateix indret i s’interconnectaven els diferents agents. La cita compta amb una part més comercial, amb els diferents estands d’empreses de diferents àmbits i també d’entitats i associacions. La principal novetat és la zona dedicada a les autocaravanes. A més, s’han ampliat els punts de restauració, amb nou en total.
Pel que fa a les activitats, al llarg del cap de setmana es pot gaudir d’inflables i cotxes teledirigits per a la canalla, concerts de grups musicals a les 12.30 i a les 18 hores, un taller de ceràmica, o classes esportives.
Al llarg del cap de setmana els museus Casa Cristo i de l’Automòbil ofereixen portes obertes i els establiments de la parròquia se sumen a la cita amb descomptes o altres atractius com menús especials o postres gratuïtes a la restauració.
A més, se celebrarà un sorteig de vals entre els que completin un passaport que es pot recollir a l’oficina de turisme. La presència d’entitats com el MoraBanc o l’FC Andorra o esportistes com Edgar Montellà completen l’oferta.
I quant al futur, el conseller de Reactivació Econòmica ha manifestat que «l’any que ve tornarem a veure una edició de l’Enfira’t i, evidentment, en farem un creixement orgànic, al final, que sigui molt funcional aquesta taca d’oli que va aquí creixent».